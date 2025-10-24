Dragons, che impresa . Bene anche l’Union Basket

Colpaccio e pieno riscatto per i Dragons, poker per l’Union Basket. Il turno infrasettimanale di serie C maschile ha visto le due squadre pratesi impegnate entrambe andare a segno e continuare – o riprendere nel primo caso – il proprio cammino a vele spiegate. Davvero un bel colpo quello messo a segno dai Dragons, reduci da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali in casa. Erano di scena sul campo della capolista Castelfiorentino, fino a quel punto imbattuta e unica sempre vincente, ma dopo l’ennesimo avvio in salita, stavolta la rimonta ha avuto successo: 84-80 il risultato finale a favore dei pratesi e due punti che rilanciano alla grande la squadra di coach Edo Banchelli. Il tabellino dei Dragons: Manfredini 18, Staino 15, Marini 7, Catalano 9, Balducci 7, Marchesini, Plutino, Goretti 6, Ndoye, Pacini 12, Smecca 10. Ed i parziali: 24-12, 44-38, 62-55.

Vola anche l’Union Basket, che fa poker approfittando della visita del Don Bosco Livorno, battuto alla Toscanini 75-67. Ma i pratesi hanno dovuto faticare un po’ per avere la meglio sugli ospiti, avanti al termine del primo quarto per 22-20. All’intervallo lungo si va sul 36-34 ma a questo punto gli uomini di coach Paoletti ingranano la marcia giusta (61-46 alla fine del terzo tempino) e fanno propri i pesanti due punti che li portano al comando della classifica, sebbene con una partita in meno rispetto alle avversarie. Il tabellino dell’Union Basket: Mendico 11, Puccio, Vignozzi 3, Bellandi 2, Bogani 12, Petri, Corsi 15, Falaschi 11, Cavicchi, Antonini 7, Coltrinari 3, Regoli 11. E questa è la classifica della serie C maschile dopo cinque giornate: Union Basket Prato, Castelfiorentino, Montevarchi e San Vincenzo 8 punti; Dragons Prato, Agliana, Fucecchio e Livorno 6; Don Bosco Livorno, Sancat Firenze, Pino Firenze, Sansepolcro e Valdisieve 4; Cus Firenze e Bottegone 2; Sei Rose Rosignano e Virtus Certaldo 0.

Ma non c’è tempo per esultare: domenica si torna in campo con i Dragons che in casa, alla Toscanini, se la vedranno con il Fucecchio e l’Union Basket che andrà a far visita all’Agliana.

Massimiliano Martini