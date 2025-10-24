Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Dragons, che impresa . Bene anche l’Union Basket

Dragons, che impresa . Bene anche l’Union Basket

Colpaccio per entrambe le pratesi. La squadra di Banchelli ha battuto la capolista Castelfiorentino, l’Union regola il Don Bosco Livorno alle Toscanini.

di MASSIMILIANO MARTINI
24 ottobre 2025
La festa dell’Union Basket a fine partita

La festa dell’Union Basket a fine partita

XWhatsAppPrint

Colpaccio e pieno riscatto per i Dragons, poker per l’Union Basket. Il turno infrasettimanale di serie C maschile ha visto le due squadre pratesi impegnate entrambe andare a segno e continuare – o riprendere nel primo caso – il proprio cammino a vele spiegate. Davvero un bel colpo quello messo a segno dai Dragons, reduci da due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali in casa. Erano di scena sul campo della capolista Castelfiorentino, fino a quel punto imbattuta e unica sempre vincente, ma dopo l’ennesimo avvio in salita, stavolta la rimonta ha avuto successo: 84-80 il risultato finale a favore dei pratesi e due punti che rilanciano alla grande la squadra di coach Edo Banchelli. Il tabellino dei Dragons: Manfredini 18, Staino 15, Marini 7, Catalano 9, Balducci 7, Marchesini, Plutino, Goretti 6, Ndoye, Pacini 12, Smecca 10. Ed i parziali: 24-12, 44-38, 62-55.

Vola anche l’Union Basket, che fa poker approfittando della visita del Don Bosco Livorno, battuto alla Toscanini 75-67. Ma i pratesi hanno dovuto faticare un po’ per avere la meglio sugli ospiti, avanti al termine del primo quarto per 22-20. All’intervallo lungo si va sul 36-34 ma a questo punto gli uomini di coach Paoletti ingranano la marcia giusta (61-46 alla fine del terzo tempino) e fanno propri i pesanti due punti che li portano al comando della classifica, sebbene con una partita in meno rispetto alle avversarie. Il tabellino dell’Union Basket: Mendico 11, Puccio, Vignozzi 3, Bellandi 2, Bogani 12, Petri, Corsi 15, Falaschi 11, Cavicchi, Antonini 7, Coltrinari 3, Regoli 11. E questa è la classifica della serie C maschile dopo cinque giornate: Union Basket Prato, Castelfiorentino, Montevarchi e San Vincenzo 8 punti; Dragons Prato, Agliana, Fucecchio e Livorno 6; Don Bosco Livorno, Sancat Firenze, Pino Firenze, Sansepolcro e Valdisieve 4; Cus Firenze e Bottegone 2; Sei Rose Rosignano e Virtus Certaldo 0.

Ma non c’è tempo per esultare: domenica si torna in campo con i Dragons che in casa, alla Toscanini, se la vedranno con il Fucecchio e l’Union Basket che andrà a far visita all’Agliana.

Massimiliano Martini

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su