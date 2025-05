Dragons Prato pronti per la semifinale playoff contro Sancat

E ora sotto con la serie di semifinale. Domenica sarà già tempo di gara-1 per i Dragons Prato, che si ritroveranno di fronte un’altra squadra fiorentina, la Sancat. Anche in questo turno si giocherà al meglio delle tre partite. E gli uomini di coach Edo Banchelli avranno di nuovo il fattore campo dalla loro. La prima partita della serie sarà infatti disputata alle Toscanini, così come l’eventuale bella. Nel mezzo, l’appuntamento infrasettimanale in campo esterno. Che fin da adesso i pratesi sperano possa essere decisivo per la conquista della finale, senza dover far ricorso a gara-3, come successo con Pino Firenze nei quarti. Davanti a Iardella e compagni, fra l’altro, in questi avvincenti playoff si è pure aperta un’autostrada. Al primo turno infatti Montevarchi, che aveva dominato la stagione regolare, è uscito clamorosamente di scena, lasciando proprio ai Dragons, che avevano chiuso il campionato al secondo posto, il ruolo di favoriti nella corsa alla vittoria finale dei playoff regionali. Ma tutto è ovviamente ancora in bilico e sarà davvero interessante vedere come andranno le cose nell’altra semifinale che sarà giocata fra Agliana, forse la squadra più in forma del momento, e la sorpresa San Vincenzo, dal roster di qualità che ha eliminato appunto Montevarchi.

Intanto Banchelli se la gode dopo l’ottima prestazione offerta in gara-3 contro Pino Firenze e guarda al futuro imminente con fiducia: "Sia nella bella che a Firenze abbiamo sfoderato due grandi prestazioni difensive – ha commentato il coach dopo il passaggio del turno – cosa che fino a questo momento ci era mancata ma che abbiamo dimostrato di saper fare infondendo grande fiducia nel gruppo. E’ una post season senza padroni, con tutte da partite possiamo provare a vincere. Dobbiamo però mantenere questo livello di gioco e prepararci al meglio per gara-1 con Sancat".

Massimiliano Martini