Dragons, prima sconfitta. La Sibe ko a Montevarchi

Prima sconfitta in serie C per i Dragons. Sul parquet della Fides Montevarchi la SIbe Gruppo Af Prato viene battuta per 88-73 e interrompe così la sua striscia di risultati positivi, mantenendo comunque la seconda posizione nella graduatoria del girone A a quota 10 punti, assieme proprio a Montevarchi e dietro alla capolista Costone Siena, per il momento unica squadra imbattuta a quota 12 punti. Malgrado un solo allenamento nelle gambe i pratesi hanno provato a battagliare fino all’ultimo contro i padroni di casa, rendendosi protagonisti anche di un avvio di partita davvero esuberante. Alla lunga, però, la stanchezza si è fatta sentire sulle gambe dei Dragons, che hanno calato il ritmo alla distanza, favorendo il successo della Fides. Come era normale che fosse, però, il clima era decisamente surreale a livello psicologico per i giocatori, investiti, come tutta la provincia pratese, dall’emergenza alluvione: "A Prato siamo tosti, ci rialzeremo. Famiglie del nostro gruppo squadra e del nostro staff sono state coinvolte e danneggiate profondamente e a loro mandiamo tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà – commenta il coach della Sibe, Marco Pinelli (foto)-. Sono orgoglioso della dignità e del senso del dovere con il quale i miei giocatori hanno affrontato questa gara. Come pratesi stiamo affrontando un periodo storicamente difficile per il tessuto sociale della nostra città. Siamo arrivati a questa gara con un solo allenamento in una settimana, perché gli impianti erano indisponibili. Non siamo professionisti. Ci rimboccheremo le maniche, lavorando insieme e aiutandoci sempre. Con la chiusura delle scuole e degli impianti sportivi cercheremo un posto dove allenarci, perché non possiamo pensare di fare partite di questo livello con un solo allenamento nelle gambe". Il tabellino Dragons: Manfredini 2, Forti ne, Artioli 4, Magni 16, Staino, Berni 19, Pinelli, Casella 18, Salvadori 12, Pacini 2. All. Pinelli.

L. M.