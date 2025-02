Dragons, un bel successo. Espugnata Pontassieve

Riscatto cercavano i Dragons e riscatto è arrivato. Con quelle difficoltà che coach Pinelli aveva preannunciato alla vigilia, ma i due punti sono stati conquistati a Pontassieve, dove la squadra pratese ha avuto la meglio sui padroni di casa del Valdisieve, battuti a domicilio 82-80. Cancellato subito, dunque, il ricordo dell’epilogo negativo del derby casalingo con Agliana, e secondo posto nella classifica di serie C puntellato. E questo nonostante la partenza per Cecina dell’esperto Bruni avvenuta in settimana.

La vittoria dei Dragons è arrivata in rimonta. Valdisieve, infatti, è stata avanti per tre quarti ma alla fine, dopo la lotteria dei tiri liberi (Prato con una grande percentuale: 20/21) che ha reso la parte conclusiva del match interminabile, ha dovuto cedere sotto i colpi di Iardella. Questo il tabellino dei pratesi: Manfredini 13, Marini 8, Iardella 21, Banchelli 7, Magni 7, Staino, Berni 12, Rosati, Smecca 4, Salvadori 4, Pacini 6, Settesoldi.

"Faccio i complimenti a Valdisieve – ha detto coach Pinelli -, hanno fatto gara gagliarda, d’altronde loro in questa palestra hanno avuto la palla della vittoria anche con la capolista Montevarchi. Per noi questi sono punti che hanno una valenza doppia, anche perché ottenuti in questo modo, col gruppo e con tanti protagonisti diversi in più momenti della partita. Alla fine la vittoria è stata meritata anche se siamo arrivati in fondo punto a punto e potevano vincere anche loro. E se fino ad oggi nelle gare col finale sprint abbiamo perso solo domenica con Agliana, vuol dire che i valori morali dentro il gruppo ci sono e abbiamo un’anima". In classifica, dopo questo successo i Dragons salgono a quota 30 punti.

Massimiliano Martini