Dragons, vittoria pesante. Seconda piazza più solida

Ancora una bella vittoria per i Dragons in serie C maschile. La Sibe Gruppo Af Prato si sbarazza con un 93-64 di Valdisieve e consolida la seconda posizione in classifica con 22 punti. Partita senza storia, considerando che i lanieri scappano subito in fuga e al termine del secondo quarto sono già avanti di 17 punti. Timida reazione di Valdisieve al rientro in campo dagli spogliatoi, ma l’infortunio di Municchi e Faticanti danno una bella mano ai Dragons, che, senza rischiare troppo in difesa, se ne vanno di nuovo in fuga per poi difendere il vantaggio accumulato dal 63-40. Passando alla serie B regionale femminile, altra vittoria per la Rlc Sistemi Prato. Le pratesi si impongono sulla Pallacanestro Femminile Firenze per 49-45 e salgono a quota 12 punti. La Rlc Sistemi mette la testa avanti da metà del primo quarto e aumenta progressivamente il vantaggio fino al +9 con cui si arriva all’intervallo lungo (24-15). Dopo la sosta negli spogliatoi le pratesi toccano il massimo vantaggio, +13, sul 34-21 e sembrano avere il match in mano. Le fiorentine reagiscono e a cavallo fra fine del terzo e inizio dell’ultimo quarto riagganciano le pratesi sul 38-38. Prato fatica a costruire azioni offensive, ma trova conclusioni che le permettono di portare a casa il match. Il tabellino Rcl Sistemi: Pagliai, Sautariello 4, Agostini 3, Mandroni 12, Billi 8, Trucioni, Ponzecchi 6, Garatti 11, Popolo 2, Franchini 3. All. Pilli.

L.M.