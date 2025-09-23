Dron trascina l’OraSì: "Siamo rimasti uniti"

Nel segno di Dron. L’OraSì ricomincia il campionato come lo aveva terminato lo scorso maggio ovvero con una grande prestazione del suo capitano. Il playmaker ha infatti realizzato 20 punti con 32 di valutazione a Casoria, confermando di essere il leader del gruppo. Importante è stata anche la prova di Jakstas, che ha esordito in maglia giallorossa con una ‘doppia-doppia’ da 13 punti e 10 rimbalzi che lascia ben sperare per il futuro. "È stato bello iniziare con una vittoria fuori casa – spiega Gabriel Dron –. È stata la cosa migliore che potesse capitarci, sia per l’umore della squadra sia perché ci siamo resi conto che siamo tutti sulla stessa linea, dallo staff tecnico fino a tutti i giocatori". Fondamentale è stato l’inizio di gara dove l’OraSì ha subito fatto la voce grossa conquistando un buon margine di vantaggio poi gestito con lucidità anche nei momento difficili. "Siamo partiti molto bene e siamo riusciti a condurre per tutta la partita, pur con qualche alto e basso, soprattutto quando non abbiamo rispettato il piano partita. Eravamo molto preparati difensivamente ma abbiamo subito qualche canestro di troppo per distrazione. È comunque la prima partita e credo che sia stata una bella prova da parte di tutti. Sono contento della mia prestazione, ma lo sono ancora di più per la squadra, che è sempre rimasta unita anche nei momenti meno brillanti".

L’OraSì avrà ora un turno di riposo, visto che la gara casalinga di domenica contro Nocera Inferiore è stata posticipata a mercoledì 8 ottobre a causa della convocazione di Donadio nella nazionale di 3x3, e ritornerà in campo sabato 4 ottobre a Caserta, una delle candidate alle prime sei posizioni.

Luca Del Favero