Due reggiani vogliono la vetta del mondo

Caccia aperta alla vetta del mondo per Stefano Maioli e Piero Montecchi. I due cestisti reggiani, entrambi con un passato in Pallacanestro Reggiana, parteciperanno, rispettivamente con le formazioni Over 40 e Over 60, ai Campionati Mondiali Fimba (Federazione Internazionale MaxiBAsket) che inizieranno oggi in Svizzera.

Fimba è un’organizzazione internazionale, nata trent’anni fa in Argentina e sviluppatasi poi nel resto del mondo, che organizza campionati continentali e mondiali con una particolarità: le kermesse sono riservate alle squadre con giocatori rigorosamente over 35, divisi per fasce di età.

La manifestazione svizzera si preannuncia da record con ben 395 squadre iscritte fra cui 37 italiane e, in particolare, 7 squadre ufficiali Fimba Italia, in cui militeranno i due reggiani.

Con oltre 5.000 atleti, i Mondiali di Maxibasket rappresentano il più numeroso raduno di atleti per un singolo sport al mondo. Le squadre targate Fimba Italia vantano un palmares di tutto rispetto con ben nove ori mondiali e tante altre medaglie, dietro solo a Usa, Brasile, Russia e Lituania.

Chi ha già messo la medaglia più prestigiosa al collo è Piero Montecchi: "Ho già disputato cinque mondiali, vincendone quattro. Dovremo stare attenti alle squadre statunitensi, tedesche e lituane. Obiettivi? Sopravvivere! Scherzi a parte, divertirsi e, perché no, vincere giocando bene".

Per Stefano Maioli si tratta invece della prima volta e il lungo reggiano a stento trattiene l’emozione: "Chiaramente è una grande gioia per me: la maglia azzurra l’ho indossata nelle giovanili e tornare in nazionale a 43 anni è veramente un grande onore soprattutto per un mondiale. Anche se sono una new-entry so che le aspettative di questo gruppo sono altissime quindi spero di poter dare una mano per tornare dal Ticino con una medaglia al collo. Per quanto riguarda il gruppo, sono tutti ’ragazzi’ che conosco, in pratica, dalle giovanili come Alessandro Ceparano e Federico Lestini con i quali ho già giocato anche nelle nazionali giovanili, mentre tutti gli altri sono stati avversari in un momento o in un altro, quindi è stato bello e facile calarsi nel gruppo. Voglio ringraziare mia moglie Marianna - chiude Stefano Maioli - che tra un mesetto darà alla luce il secondo figlio, perchè mi ha sempre supportato e sopportato nella mia carriera Minors e se non fosse per lei probabilmente non sarei qui a godermi questa avventura".