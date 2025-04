Dulca Santarcangelo vince gara1 dei quarti playoff contro Sutor Montegranaro

DULCA SANTARCANGELO 79SUTOR MONTEGRANARO 70

SANTARCANGELO: Goi 9, Giovannelli 8, Vandi 7, Ronci 2, Macaru 7, Benzi 9, Rossi ne, Bedetti 12, Mari, Frisoni ne, Lombardi 4, Saltykov 21. All.: Serra.

MONTEGRANARO: Foresi 3, Spernanzoni ne, Savelli 10, Dichiara ne, Passarini 2, Kanturek 20, Carpineti, Strappa ne, Felicioni 13, Abbate 4, Razzoli 9, Errera 9. All.: Cervellini.

Arbitri: Bastianelli e Avaltroni.Parziali: 21-19, 48-40, 68-56.

Buona la prima. L’avvio della campagna playoff 2025 è ottimo per gli Angels, che scansano la trappola Montegranaro e si prendono gara1 dei quarti al PalaSgr. Il 79-70 arriva dopo una gara passata spesso al comando, ma diventata improvvisamente complicata in pieno ultimo quarto, quando la Sutor è riuscita a farsi sotto sul -4 per l’ultimo assalto. In avvio di gara è più concreta Montegranaro, brava a restare davanti in quasi tutto il primo periodo grazie a Kanturek. La Dulca sorpassa proprio agli sgoccioli e poi resta davanti. Spettacolo e tensione in campo, con gli attacchi sugli scudi e il 48-40 di metà gara che fa divertire il palazzetto clementino. Di ritorno dagli spogliatoi Il trend non cambia, con Kanturek a riportare a un possesso di distanza i marchigiani e l’orchestra di coach Serra a suonare sempre una buona musica. Le giocate di capitan Bedetti lanciano la Dulca sul +12 di fine terzo, ma non è finita. Montegranaro rientra anche a -4 sul 72-68, poi nel finale la decidono la difesa e i tiri liberi. "La parola giusta è carattere e metterlo in campo nei playoff non è mai semplice – dice Alberto Serra – Siamo una squadra giovane e non era scontato vedere questo carattere fin dai primi minuti. Abbiamo disputato una partita molto solida in difesa e indubbiamente il talento della Sutor ci ha messo in difficoltà. Mercoledì a Montegranaro sarà un’altra storia, un’altra partita tostissima".