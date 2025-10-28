Dura lezione per l’Etrusca. Derby all’Empoli
Serata dal tono amaro per l’Etrusca basket San Miniato, che sul parquet di Empoli ha incassato una pesante sconfitta con...
Serata dal tono amaro per l’Etrusca basket San Miniato, che sul parquet di Empoli ha incassato una pesante sconfitta con il risultato di 85-67 contro la Computer Gross Use, al termine di una partita molto difficile e che ha fatto storcere il naso alla squadra. L’avvio non è stato dei migliori e la squadra di Empoli ha preso subito in mano la gara con grande precisione al tiro, chiudendo il primo quarto sul 21-7. Anche nella seconda frazione i padroni di casa hanno mantenuto il controllo, approfittando delle basse percentuali al tiro degli ospiti e allungando fino al 44-14 dell’intervallo lungo. Dopo un primo tempo disastroso e con soli 14 punti realizzati in venti minuti, l’Etrusca ha reagito con orgoglio nella ripresa. Trascinata da Mele, cercando di mostrare una miglior intensità, è riuscita a firmare un parziale di 30-14 che ha riaperto parzialmente la sfida. Tuttavia nell’ultimo quarto, Empoli ha gestito ogni pallone rispondendo colpo su colpo e chiudendo sul definitivo 85-67. Adesso il prossimo impegno è fissato per domenica alle ore 18, sul parquet di casa dove arriveranno i Seagulls di Genova per la sesta giornata.
Andrea Martina Torre
Continua a leggere tutte le notizie di sport su