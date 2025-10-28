Dura lezione per l’Etrusca. Derby all’Empoli

Serata dal tono amaro per l’Etrusca basket San Miniato, che sul parquet di Empoli ha incassato una pesante sconfitta con il risultato di 85-67 contro la Computer Gross Use, al termine di una partita molto difficile e che ha fatto storcere il naso alla squadra. L’avvio non è stato dei migliori e la squadra di Empoli ha preso subito in mano la gara con grande precisione al tiro, chiudendo il primo quarto sul 21-7. Anche nella seconda frazione i padroni di casa hanno mantenuto il controllo, approfittando delle basse percentuali al tiro degli ospiti e allungando fino al 44-14 dell’intervallo lungo. Dopo un primo tempo disastroso e con soli 14 punti realizzati in venti minuti, l’Etrusca ha reagito con orgoglio nella ripresa. Trascinata da Mele, cercando di mostrare una miglior intensità, è riuscita a firmare un parziale di 30-14 che ha riaperto parzialmente la sfida. Tuttavia nell’ultimo quarto, Empoli ha gestito ogni pallone rispondendo colpo su colpo e chiudendo sul definitivo 85-67. Adesso il prossimo impegno è fissato per domenica alle ore 18, sul parquet di casa dove arriveranno i Seagulls di Genova per la sesta giornata.

Andrea Martina Torre