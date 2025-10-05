È ancora Treviglio-Fabo. Questa volta Marcius c’è
Herons di nuovo al PalaFacchetti dove negli scorsi playoff strapparono la finale. Di fronte il lungo croato, un test impegnativo per il pacchetto lunghi rossoblù.
La letteratura della sfida fra Fabo Herons Montecatini e TAV Treviglio Brianza Basket inizia ad avere un numero di capitoli tale da poter essere catalogata come saga sportiva. Nonostante i due club siano fra i più giovani dell’attuale B Nazionale in nemmeno cinque mesi si sono già affrontati sei volte e quello di questo pomeriggio alle 18 al PalaFacchetti di Treviglio sarà il settimo scontro diretto fra termali e lombardi. A sorridere sono quasi sempre stati gli aironi i quali, dopo la qualificazione in finale playoff strappata in gara-5 della serie contro i biancoverdi, tre settimane fa a Ravenna si sono presi anche la Supercoppa Lnp a spese dei ragazzi di coach Davide Villa.
Tutti i precedenti andati in scena finora hanno però un minimo comune denominatore non di poco conto: l’assenza di Aleksandar Marcius. Il centro croato è stato fermo quattro mesi per riprendersi dal problema fisico accusato in gara-3 del primo turno playoff contro Jesi nel maggio scorso, un infortunio partito con le sembianze di una tendinopatia ma rivelatosi più grave del previsto; nonostante ciò la Tav ha deciso di non sostituirlo, tenendo occupato l’unico slot da straniero per scommettere sul suo recupero. Il match di domenica scorsa a Casale Monferrato spiega bene i motivi di tale scelta: al rientro in campo dopo 133 giorni e partendo dalla panchina il 35enne pivot ha messo a segno 17 punti in 17 minuti quasi senza accorgersene.
Con lui sul parquet è tutta un’altra Treviglio e per certi versi quello che attende i Barsotti boys sarà un confronto inedito, sebbene le due squadre e soprattutto i due allenatori abbiano ormai imparato a conoscersi: "Lo sarà perché Treviglio pur mantenendo l’ossatura dello scorso anno ha cambiato molto, così come noi – ammette il tecnico rossoblù – Certo è che la presenza di Marcius cambia completamente le carte in tavola perché il croato è uno dei cinque giocatori più impattanti della categoria, che dà ad un roster già molto forte una dimensione diversa non solo dal punto di vista tecnico, ma anche mentale: con lui accanto i compagni giocano con molta più consapevolezza e fiducia nei propri mezzi".
Per togliere tranquillità ai biancoverdi la Fabo dovrà puntare forte sulle proprie armi migliori intensità, atletismo e qualità balistiche, "e stare molto attenti ai rimbalzi, soprattutto quelli offensivi, con Marcius che l’anno scorso da solo ne prendeva quasi 5 di media a partita, una statistica folle", conclude coach Barsotti.
Filippo Palazzoni
