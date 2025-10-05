È ancora Treviglio-Fabo. Questa volta Marcius c’è

La letteratura della sfida fra Fabo Herons Montecatini e TAV Treviglio Brianza Basket inizia ad avere un numero di capitoli tale da poter essere catalogata come saga sportiva. Nonostante i due club siano fra i più giovani dell’attuale B Nazionale in nemmeno cinque mesi si sono già affrontati sei volte e quello di questo pomeriggio alle 18 al PalaFacchetti di Treviglio sarà il settimo scontro diretto fra termali e lombardi. A sorridere sono quasi sempre stati gli aironi i quali, dopo la qualificazione in finale playoff strappata in gara-5 della serie contro i biancoverdi, tre settimane fa a Ravenna si sono presi anche la Supercoppa Lnp a spese dei ragazzi di coach Davide Villa.

Tutti i precedenti andati in scena finora hanno però un minimo comune denominatore non di poco conto: l’assenza di Aleksandar Marcius. Il centro croato è stato fermo quattro mesi per riprendersi dal problema fisico accusato in gara-3 del primo turno playoff contro Jesi nel maggio scorso, un infortunio partito con le sembianze di una tendinopatia ma rivelatosi più grave del previsto; nonostante ciò la Tav ha deciso di non sostituirlo, tenendo occupato l’unico slot da straniero per scommettere sul suo recupero. Il match di domenica scorsa a Casale Monferrato spiega bene i motivi di tale scelta: al rientro in campo dopo 133 giorni e partendo dalla panchina il 35enne pivot ha messo a segno 17 punti in 17 minuti quasi senza accorgersene.

Con lui sul parquet è tutta un’altra Treviglio e per certi versi quello che attende i Barsotti boys sarà un confronto inedito, sebbene le due squadre e soprattutto i due allenatori abbiano ormai imparato a conoscersi: "Lo sarà perché Treviglio pur mantenendo l’ossatura dello scorso anno ha cambiato molto, così come noi – ammette il tecnico rossoblù – Certo è che la presenza di Marcius cambia completamente le carte in tavola perché il croato è uno dei cinque giocatori più impattanti della categoria, che dà ad un roster già molto forte una dimensione diversa non solo dal punto di vista tecnico, ma anche mentale: con lui accanto i compagni giocano con molta più consapevolezza e fiducia nei propri mezzi".

Per togliere tranquillità ai biancoverdi la Fabo dovrà puntare forte sulle proprie armi migliori intensità, atletismo e qualità balistiche, "e stare molto attenti ai rimbalzi, soprattutto quelli offensivi, con Marcius che l’anno scorso da solo ne prendeva quasi 5 di media a partita, una statistica folle", conclude coach Barsotti.

Filippo Palazzoni