È big match in serie C. I Baskérs contro gli Angels realtà diverse a braccetto

Dopo dieci giornate, nel campionato di serie C Interregionale ci sono due formazioni senza sconfitte e appaiate quindi in vetta alla classifica del girone. E sabato sera, al PalaDimensioneVending, Baskérs Forlimpopoli ed Angels Santarcangelo si sfideranno in un derby di fuoco, che metterà in palio così contemporaneamente imbattibilità e primato. Sarà una sfida tra due realtà diverse, per storia e per filosofia e anche la costruzione dei relativi roster lo mostra.

I Baskérs, dopo la finale persa dello scorso anno, hanno spinto ancora più forte per allestire una formazione da salto di categoria: sono ben otto i giocatori senior in grado di poter dare un forte impatto alla squadra (i fratelli Brighi e Bracci, Fin, Rossi, Sampieri e Grassi), con dietro under in grande crescita come Ruscelli e Baldisserri, tra i migliori nell’ultima gara contro Ancona vinta 115-72.

Dall’altro lato, Santarcangelo punta molto sui propri giocatori del vivaio: sia quelli in uscita, come Benzi, Mari e Macaru chiamati a confermarsi tra i senior dopo la buona passata stagione, sia quelli di un tempo, come Luca Bedetti, oggi veterano di riferimento del gruppo insieme all’infinita regia di ‘Genio’ Rivali, playmaker in grado di cambiare le sorti del match con poche e semplici giocate. A completare il roster gialloblù, poi, tre giocatori in rampa di lancio: i ravennati Alessandro Goi e Nicola Giovannelli, oltre al lungo russo Ilia Saltykov, attuale miglior marcatore del torneo con oltre 19 punti di media.

Da una parte tanta qualità, tanta fisicità e responsabilità diffuse; dall’altro gerarchie chiare, giovani in ascesa e veterani di spessore. La diametrale differenza la si può trovare anche osservando le statistiche: Forlimpopoli vanta la miglior difesa del torneo (56 punti subiti di media), arcigna e spesso risultata decisiva a spezzare l’equilibrio delle partite dopo l’intervallo; gli Angels, invece, sfoderano il miglior attacco del campionato con oltre 82 punti ad allacciata, figli di una pallacanestro di grande corsa e di grande ritmo.

Inoltre, da un lato c’è una società (Santarcangelo) di grande tradizione, con esperienze in serie B e oltre 50 anni di storia; dall’altra una vivace realtà (i Baskérs) partita dalla Prima Divisione e che, in poco più di un decennio, ha riscritto la storia del basket forlimpopolese e non solo. Baskérs contro Angels sarà dunque una sfida tra due squadre agli antipodi, per tanti versi, ma che marciano in questo avvio di stagione a braccetto e rappresentano il miglior volto della pallacanestro minore romagnola.