È Felici-show a Fossombrone. Esordio vincente per San Marino

Il colpo della settimana nel girone L di Serie C è quello della Pallacanestro Titano che vince al debutto a Fossombrone, su uno dei campi più caldi della categoria e contro una squadra tra le più strutturate del raggruppamento. Il 57-70 col quale i biancazzurri battono la Bartoli Mechanics viaggia nel segno di un secondo quarto di alta qualità, con la difesa a stringere le maglie e l’attacco a produrre i punti per passare dalla parità del 10’ (20-20) al 30-41 dell’intervallo. Molto bene dentro l’area Felici, ma anche i nuovi arrivati Ugolini e Amati. I Titans non perdono mai la bussola e si attestano sempre attorno alla doppia cifra di margine fino al +13 conclusivo.

Il tabellino: San Martini ne, Bomba 9, Romagnoli, Gasperoni ne, Macina 1, Fusco 11, Ugolini 14, Amati 15, Dragomanni 2, Felici 16, Lombardi 2. All.: Rossini.

Tonfo interno invece per gli Angels, che hanno poco dalla panchina a parte il discreto contributo di Gardini. La difesa clementina fatica a contenere le iniziative di Osimo, che viola il PalaSgr segnando quasi 100 punti (86-99) e costruendo il margine a partire dal secondo quarto. I marchigiani vanno all’intervallo sul +6 (42-48), allungano sul +11 a fine terzo e chiudono sul +13, respingendo gli ultimi tentativi di rimonta di Santarcangelo. Tra gli Angels molto bene Saltykov, inarrestabile per larghi tratti.

Il tabellino: Vandi 6, Almasi ne, Ronci, Macaru 19, Forino ne, Gardini 12, Longo ne, Amaroli 7, Pennisi ne, Frisoni 4, Broglia 11, Saltykov 27. All.: Tassinari.