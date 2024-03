È la sfida tra due rivali al top. I migliori contro: Johnson e Vencato

Giunta al giro di boa, l’Unieuro ospita la Reale Mutua Torino per una sfida tutt’altro che da sottovalutare per la formazione biancorossa. I piemontesi, terzi classificati nel girone Verde ma sulle tracce di Cantù che è seconda, sono una squadra solida e insidiosa, che può contare su un gruppo di italiani amalgamato e protagonista, due americani funzionali e un coach come Franco Ciani che conosce benissimo la categoria.

Torino non perde dal 19 gennaio (92-93 contro l’altra capolista Trapani) ed è reduce da cinque successi consecutivi, mentre Forlì ha una striscia di otto vittorie. Che la sfida tra due delle finaliste del 2023 sarà di alto livello lo dice anche il confronto ideale, a distanza, tra i due migliori giocatori dell’intera A2 nel mese di febbraio: il play della Reale Mutua Luca Vencato (al top tra gli italiani) e il biancorosso Xavier Johnson (premiato tra gli straniei). Proprio Vencato viaggia a 12 punti, 5 rimbalzi e 6 assist di media nella fase ad orologio.

Tra gli esterni, insieme a Matteo Schina, c’è il rookie americano Keondre Kennedy, che sta disputando una stagione tra luci e ombre, nonostante gli 11 punti di media con il 45% da 3. L’uomo dei possessi decisivi è piuttosto Simone Pepe, giunto alla sua seconda stagione sotto la Mole. Il ruolo di congiunzione tra esterni e interni è svolto dal duttile capitan Niccolò De Vico, mentre da pivot ruotano Federico Poser – autentica sorpresa della stagione, quasi 16 punti e 6 rimbalzi nella fase ad orologio – e l’eterno Marco Cusin, ex azzurro. Completano il roster il giovane Matteo Ghirlanda e l’americano Donte Thomas, di ritorno dagli States dopo un lutto che lo ha colpito.

Numeri alla mano, la Reale Mutua è a tutti gli effetti una delle big del torneo, forse più di tutte quella capace di stare nell’elite del campionato a fari spenti: seconda miglior difesa della fase a orologio insieme ad Udine con 71 punti subiti di media e il solo 24% dall’arco concesso agli avversari; seconda per percentuali al tiro realizzate sia da 2 (58%) che da 3 (42%), è anche la prima per assist (21) e valutazione media (98). Insomma, i numeri parlano di un’avversaria di grande forza, che potrebbe insidiare l’imbattibilità casalinga della squadra di Antimo Martino. Per ottenere un successo preziosissimo, Forlì dovrà riuscire a replicare, per l’ennesima volta in stagione, un piano partita fatto di collaborazione e dedizione, certificando di essere una delle principali candidate al salto di categoria.

Valerio Rustignoli