È mancata la zampata. A un tiro dai playoff. Reggio cade a Pistoia

PISTOIA

83

UNAHOTELS

82

PISTOIA: Willis 14, Della Rosa, Moore 16, Metsla n.e., Stoch n.e., Saccaggi 3, Del Chiaro 2, Varnado 17, Wheatle 6, Hawkins 3, Ogbeide 20. All.: Brienza.

UNAHOTELS: Weber 2, Bonaretti n.e., Cipolla n.e., Galloway 17, Faye 11, Smith 22, Uglietti, Atkins 5, Black 15, Vitali 5, Grant 2, Chillo 3. All.: Priftis.

Arbitri: Rossi, Valleriani, Bertini.

Parziali: 16-25, 40-44, 70-62.

Note: t.l.: Pis 10/16, Reg 8/13. Rimb.: Pis 27 (Ogbeide 14), Reg 42 (Faye 7). Ass.: Pis 22 (Varnado 6), Reg 16 (Smith 4).

Poteva essere la domenica perfetta. La Unahotels che si è presentata davanti al sold-out del palaCarrara (dove era presente anche l’ex cestista americano Ron Rowan, nuovo presidente di Pistoia), aveva l’occasione di chiudere il discorso per la qualificazione ai playoff grazie alle sconfitte di Sassari e Napoli, ma purtroppo è mancato l’ultimo guizzo che sarebbe stata la classica ciliegina sulla torta.

E proprio chi la torta (di compleanno) l’ha mangiata, ovvero Jamar Smith (37 anni compiuti ieri), ha mancato il tiro della vittoria dopo una prestazione super. Il primo quarto è di marca Unahotels, con Momo Faye a rispondere colpo su colpo all’Mvp Ogbeide; i biancorossi però non riescono ad allungare e Pistoia si rifà sotto prima dell’intervallo per poi mettere in scena la ’sagra della bomba’ al rientro dagli spogliatoi.

I padroni di casa, fino a quel momento, avevano un misero 4/15 dal campo, ma ne riescono poi ad infilare ben sette nel solo terzo quarto e Reggio sprofonda fino al 70-62 di fine periodo. Partita incanalata per Pistoia? Macché. Va in onda il Momo Faye show: difesa dura, rimbalzi, stoppate, schiacciata e canestro impossibili riaccendono la Unahotels che vola sul 70-73 al 35’. Pistoia non ci sta e Willis la riporta avanti con una tripla ma Smith risponde per il 78-78 e, con una freddezza glaciale, segna successivamente i due liberi del 78-80. Ogbeide impatta a 35 secondi dal gong ma ancora Smith regala il vantaggio con una delle sue perle (80-82) a 20’’ dal termine; all’uscita dal timeout, Willis firma la giocata del match insaccando il canestro dell’82-82 e subendo fallo da Vitali. Il cecchino pistoiese insacca il tiro libero aggiuntivo, nell’azione finale Smith si costruisce un buon tiro che non va a segno, ci provano Black e Vitali con due tap-in ma la palla non entra ed esplode il boato del palaCarrara. "È stato un match duro - dice coach Priftis - come ci aspettavamo. Queste partite equilibrate necessitano di abilità e un po’ di fortuna negli episodi finali per essere vinte ma ci è andata male. Non sono contento per il risultato ma sono orgoglioso dei miei ragazzi perché siamo riusciti a tornare in partita nel momento di maggior difficoltà".