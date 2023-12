È sfida clou per la Galli. Lazzaro: "Siamo pronte"

di Giorgio Grassi

Al Palagalli, domani con palla a due alle ore 18 si disputerà la sfida fra le prime due della classifica, Polisportiva Galli e Costa Masnaga, provincia di Lecco. Entrambe hanno 14 punti, poiché le lombarde hanno vinto il recupero contro il Volpi Giussano per 72-48. E’ la nona gara del campionato di basket A2 femminile. Ma anche il Derthona potrebbe salire in testa alla classifica (12 punti), se mercoledì 6 dicembre vincerà il recupero in casa contro la Spezzina. La nuova classifica nei primi sei posti è ora la seguente: Polisportiva Galli e Costa Masnaga 14, Derthona 12, Broni, Spezzina e Selargius 10. La vicecapitano della Polisportiva, la sangiovannese playmaker guardia Maria Flora Lazzaro, commenta il match-spareggio Galli-Masnaga.

"Credo che sarà una bella partita fra due squadre molto in forma. Noi ci siamo misurate già con forti avversarie, la Costa Masnaga è al suo primo scontro con una compagine quotata come la nostra. Siamo pronte e fiduciose, ce la metteremo tutta per difendere il primo posto". La Lazzaro è fortissima in difesa e costituisce con la De Cassan, Bocola, Reggiani e Nasraoui, un quasi invalicabile ‘muro’. La Nasraoui in otto gare ha segnato ben 131 punti. Si fa grande affidamento su questa ‘cecchina’, sulle play Reggiani e Marta Rossini, e tutte le altre, perché il roster gira in perfetta sincronia e forte unità.

Infine una notizia di mercato: il patron Salvatore Argirò sta trattando una pivot. Sarebbe una cestista croata che gioca attualmente in Spagna. Sulla quale Argirò afferma: "Non posso al momento dire niente. Spero di poter concludere presto l’affare".