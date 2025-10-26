E’ una Mens Sana straripante! Trionfo totale. Grantorino dura solo dieci minuti e poi crolla

GRANTORINO

74

MENS SANA

110

GRANTORINO: Battaglio 5, Ficetti 4, Dertaina, Pizzaia 10, Bossola 4, Losito 12, Fracasso 10, Mancino 8, Milone 10, Grillo 1, Barla 4, Obaseki 6. Allenatore Comazzi.

MENS SANA: Belli 11, Pannini 3, Perin 7, Calviani 2, Cerchiaro 7, Yarbanga 18, Pucci 11, Moretti 2, Nepi 24, Prosek 15, Jokic 10. Allenatore Vecchi.

Parziali: 26-28, 40-59, 49-83.

SALUZZO – Larghissima e convincente vittoria della Mens Sana che a Saluzzo, in provincia di Cuneo, liquida la pratica Grantorino Basketball Draft dominando letteralmente la sfida dopo i primi dieci minuti equilibrati. I giovani torinesi infatti nei primi minuti erano partiti molto bene sorprendendo una Note di Siena forse ancora sul pullman per il lungo viaggio. I biancoverdi, col baby Calviani in quintetto, stentano a carburare nei primi 5 minuti e Grantorino ne approfitta, 14-8. Ma col passare dei possessi l’inerzia è subito capovolta e già al 10’ gli ospiti sono avanti. Nel secondo parziale la Mens Sana prosegue nel trend con cui aveva finito i primi dieci minuti portandosi avanti anche sopra la doppia cifra, 31-43 con i liberi di Nepi (16’). Lo stesso ex Virtus e Costone segna dalla lunga il +14 che inizia già ad essere una discreta ipoteca, seppur iniziale, sui due punti. I giovani padroni di casa infatti in difesa stentano e la formazione di Vecchi mantiene il controllo senza particolari affanni. Mancino accorcia ma è un fuoco di paglia perché Nepi (che al 20’ è già a quota 20) è in serata e con un’ennesima tripla riporta i suoi sul +14, 40-54 ad un minuto e poco più dalla seconda sirena. A metà gara il tabellone di Saluzzo sorride a Pannini e compagni, avanti addirittura di 19 lunghezze anche grazie ad eccellenti percentuali in attacco ed ad una difesa attenta oltre che ad un ottimo Prosek.

Completamente in discesa anche l’inizio del terzo parziale in cui la Note di Siena subirà solo 9 punti in 10 minuti: Perin trova Cerchiaro d’angolo, 49-72 a metà tempo. Poi Jokic trova in scioltezza la quota 74 (27’). Lo stesso montenegrino chiude i giochi sulla sirena del quarto con l’appoggio (ennesimo assist di Perin) che vale il 49-83 che rende poco più di un allenamento in Piemonte l’ultimo parziale. Anche il giovane Moretti, dopo un precampionato condizionato dai problemi fisici, segna i primi due punti con la maglia biancoverde, 55-96. La formazione di Vecchi non si ferma e prosegue a giocare ampliando l’enorme vantaggio fino a toccare la surreale quota di 110 contro i 74 dei comunque volitivi (e giovanissimi) piemontesi che restano ultimi a quota zero dopo cinque gare giocate.

Guido De Leo