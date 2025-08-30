È un’Estra tutto cuore. Vittoria all’overtime

ESTRA 96GEMINI 95

ESTRA PISTOIA: Benetti 15, Gallo 3, Stoch 10, Alessandrini 13, Campogrande 8, Saccaggi 5, Magro 4, Johnson 28, Zanotti 10, Dellosto. All. Della Rosa.GEMINI MESTRE: Valsecchi 13, Bonacini 8, Curry 11, Stewart 7, Galmarini 10, Giordano 8, Reggiani 6, Aromando 25, Porcu 1. All. Ferrari.

Parziali: 18-26, 39-44, 65-64, 84-84.

L’Estra Pistoia batte Mestre per 96-95 e vola in finale della Us Basket Cup. I biancorossi questa sera alle 19 affronteranno Forlì che nella prima partita aveva battuto la Juvi Cremona per 91-88. Sono stati 45’ davvero infuocati in questo torneo che è un banco di prova particolarmente probante visto che ai nastri di partenza ci sono, oltre ai biancorossi, altre tre avversarie della prossima stagione di Serie A2. Primo quarto complicato per Saccaggi e compagni. L’Estra si trova sotto anche di 13 punti prima di iniziare a carburare. Quando Johnson imbuca i primi canestri, coadiuvato al meglio da Benetti (9 all’intervallo lungo) ed un positivo Stoch, Pistoia riesce a tornare a contatto ed al 20’ il margine è ricucito (39-44). La seconda parte di gara vede un’Estra scendere in campo con un formato ancora migliore, concedendo il minimo indispensabile agli avversari che si rifugiano soprattutto da Aromando, Valsecchi e Curry ma la rimonta prosegue e si perfeziona a quota 55 coi liberi di Magro (poi fuori per cinque falli) ed il primo vantaggio pistoiese è siglato da Nicolas Alessandrini. Mestre non ci sta e a 5’ dalla fine inizia una contro-rimonta che porta al nuovo sorpasso (75-76) ma la sfida rimane in grande equilibrio fino alla fine con Johnson che segna i liberi del nuovo pareggio a quota 84: si va all’overtime. Nel supplementare la stanchezza si fa sentire eccome (l’Estra si era allenata anche in mattinata), ma i ragazzi di coach Tommaso Della Rosa non alzano bandiera bianca e continuano a lottare come leoni: Mestre prova a scappare di nuovo ma le due triple in fila di Jazz Johnson (top scorer con 28 punti) e Campogrande danno un margine a Pistoia (94-90) che sembra rassicurante, ma i veneti non mollano mai arrivando all’ultimo tiro sotto di uno (96-95) con la palla in mano ma c’è l’errore e dunque l’Estra può festeggiare.

Maurizio Innocenti