E-Work annuncia la playmaker polacca Julia Bazan nel roster

L’E-Work continua a scoprire le proprie carte, ufficializzando la playmaker polacca Julia Bazan (sotto in primo piano). La giocatrice è la terza pedina del roster comunicata dalla società dopo la conferma di Alice Cappellotto e la nuova arrivata Martina Guzzoni da La Spezia. All’appello mancano la guardia Emilia Brzonova (confermata), le ali piccole Lilli Onnela, finlandese classe 2006 alla prima esperienza lontana da casa, e Sofia Milanovic (confermata), le ali grandi Ilyana Georgieva da Livorno ed Elena Ciuffoli (confermata) e le pivot Alice Nori da Milano e Marianna Zanetti da Giussano. Alla prima squadra saranno aggiunte anche Caterina Ciuffoli e Ivona Scekic. Bazan, classe 2001, si è già fatta valere in patria con le maglie del VBW Arka Gdynia e del PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski e nell’ultima stagione ha giocato in Belgio a Liege. Nell’E-Work sarà la playmaker titolare e una delle giocatrici che dovrà portare esperienza in un roster giovanissimo nonostante abbia soltanto 24 anni. "Ciao a tutti! Non vedo l’ora di conoscere la squadra e le persone che fanno parte del club – ha affermato Bazan come prima dichiarazione da faentina –. Sono molto felice di essermi unita al team. Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione e di vivere insieme tutte le emozioni che ci accompagneranno. A presto!".

l.d.f.