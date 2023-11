E-Work, occhio ai rimbalzi. L’ex Kunaiyi-Akpanah il pericolo numero uno

Finalmente l’E-Work ritorna ad essere al completo. Domenica nella difficile trasferta di Campobasso, le faentine ritroveranno Tagliamento, ripresasi dal problema al polso e dall’influenza che l’ha colpita negli ultimi giorni. Il rientro dell’ala sarà fondamentale per riportare gli equilibri nel gioco e magari per evitare gli alti e bassi mostrati senza di lei contro Battipaglia e Schio. Proprio per capire le cause di questi black out, coach Seletti ha lavorato molto in settimana confrontandosi anche con le giocatrici e l’obiettivo è limitarli il più possibile in terra molisana, per provare a restare in partita fino all’ultimo. L’assenza di Tagliamento ha evidenziato un aspetto importante del roster faentino: non esiste una sua vice dal lato offensivo e carismatico. Ci ha provato Peresson a vestirsi da leader, tra l’altro riuscendoci molto bene e confermando di essere una delle migliori playmaker italiane dell’A1, ma da sola non basta soprattutto se la miglior realizzatrice Cvijanovic ‘spara a salve’ come contro Schio. La crescita deve però esserci in tutte quante, perché prima di Natale il calendario prevede cinque gare difficili che dovranno essere affrontate al meglio per provare a vincerne qualcuna. Già a partire da Campobasso servirà un’ottima prestazione per limitare l’ex di turno Kunaiyi-Akpanah, pivot nigeriana diventata in due anni l’idolo dei tifosi faentini.

Anche con la nuova maglia sta mettendosi in mostra a suon di punti e rimbalzi sfoggiando la sua fisicità ed esplosività fisica e per marcarla occorrerà tanta attenzione e un grande lavoro di squadra, perché la sola Dixon non potrà reggere l’urto. Occorreranno quindi raddoppi di marcatura e una Brossman che dovrà fare valere il suo fisico sotto i tabelloni. Proprio a Faenza, Kunaiyi-Akpanah ha compiuto il decisivo salto di qualità, chiudendo la prima stagione con 14.5 rimbalzi di media e la seconda con cifre incredibili: 15.7 punti di media e 16.7 rimbalzi di media. Quest’anno è seconda nella classifica dei rimbalzi con 13.7 carambole a gara dietro a Kostowicz di San Martino di Lupari con 13.8 e ad ottobre è stata nominata MVP del mese della serie A1.

Luca Del Favero