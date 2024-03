E-Work, ora basta errori: "Disunite nelle difficoltà"

Chiamiamolo ‘incidente di percorso’ oppure ‘giornata storta’, ma non ci sono dubbi che lo scivolone dell’E-Work a Battipaglia nessuno se lo sarebbe immaginato. Un ko che non ha per fortuna importanza per la classifica, visto che Faenza sarà undicesima e precederà Milano e Battipaglia salvo improbabili colpi di scena, ma lo potrebbe essere sulle future dinamiche della stagione, perché l’E-Work ha mostrato una incredibile fragilità mentale che da tempo non aveva. Ormai è chiaro che la squadra senta la pressione degli scontri diretti dove è fin troppo contratta ed infatti basta vedere l’atteggiamento avuto in casa della capolista Venezia, dove invece ha giocato per trenta minuti ad armi pari. Un campanello d’allarme in vista dei playout dove in due settimane ci si giocherà l’intera stagione.

Il problema non è dunque la sconfitta dell’E-Work arrivata contro una cenerentola che comunque ha cambiato pelle in stagione inserendo quattro nuove giocatrici e un buon allenatore e ora potrà dire la sua nei playout, ma come è arrivata, perché non può una squadra che già da inizio stagione è consapevole di doversi giocare la salvezza, crollare in quella maniera, segnando 26 punti in tutto il secondo tempo e concedendone 25 nel terzo.

"Faccio i complimenti a Battipaglia che ci ha creduto e ha voluto fortemente la vittoria – afferma Federica Franceschelli –. Per quanto riguarda noi nel momento di difficoltà invece che unirci di più ci siamo lasciate andare. Dobbiamo assolutamente sistemare quanto non ha funzionato domenica scorsa e lavorare ancora più duramente in prospettiva futura". Il calendario non è dei migliori, perché domenica arriva Ragusa al PalaBubani, in corsa per il quinto posto, e poi ci saranno altre cinque gare sulla carta difficili da vincere: quella in casa con Roma pare l’unica alla portata, ma è sospesa tra playoff, playout e nono posto e dunque avrà le motivazioni a mille. L’E-Work deve quindi lavorare in vista del 27 aprile, giorno in cui ci sarà la prima gara dei playout, quasi certamente al PalaBubani (gara 2 sarà il 2 maggio e gara 3 il 5; il secondo turno invece è in programma il 12, 16 e 19 maggio), perché da quel momento non saranno più consentiti cali di tensione.

Luca Del Favero