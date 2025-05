E-Work punta su giovani talenti e continuità per il campionato di serie A2

Sarà all’insegna della gioventù, ma anche della continuità, la nuova E-Work che parteciperà al campionato di serie A2 (entro metà giugno verrà presentata la domanda per il riposizionamento nel secondo campionato nazionale). Coach Seletti e il suo staff hanno infatti deciso di puntare su molte giocatrici messesi in luce nella scorsa stagione tra prima squadra, Under 19 Gold e serie B, affiancandole ad altre più esperte, e ad altre che hanno già alcuni campionati sulle spalle pur essendo al massimo ventenni. Fanno parte di questo gruppo la playmaker Alice Cappellotto (2005), la guardia Emilie Brzonova (2006) e Martina Guzzoni (2006) arrivata da La Spezia (serie A2). Le senatrici saranno invece Ilyana Georgieva (2003), nella scorsa stagione a Livorno (A2) e a Faenza tre anni fa, e Alice Nori (classe 1993 ex Sanga Milano, A2) che ha scelto la proposta dell’E-Work in quanto intenzionata a ritornare a vivere nella sua Cervia dopo tanti anni in giro per l’Italia. Probabilmente vestirà anche i gradi di capitana. Nel roster ci saranno poi Sofia Milanovic, ala del 2010, e la pivot Elena Ciuffoli (2006), entrambe nella scorsa stagione nella squadra della serie B e campionesse regionali con Under 19 Gold che saranno in pianta stabile nelle rotazioni di Seletti: a completare le dieci sarà inserita una giocatrice dal settore giovanile.

Le ultime due pedine saranno le straniere (si potranno tesserare solo comunitarie) che saranno scelte con grande attenzione. Una sarà presa nel ruolo di playmaker, mentre la seconda, potrebbe essere Ivona Scekic, talento sloveno del 2007 ma ancora acerba, scelta che potrebbe essere rischiosa. La giocatrice non ha ancora completato la formazione cestistica italiana e dunque andrebbe ad occupare lo slot di una comunitaria, non permettendo così di aggiungere un’atleta che porti esperienza in un roster molto giovane. Possibile che l’ala giochi soltanto in serie B, mentre è alquanto improbabile che Anna Turel decida di restare.

Luca Del Favero