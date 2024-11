E-Work, riparte la marcia. Domenica c’è la big Venezia

Sfruttata la pausa di venti giorni dovuta agli impegni delle nazionali e al turno di riposo, l’E-Work è pronta ritornare in campo per la volata finale di cinque partite prima della sosta natalizia. Le faentine ospiteranno domenica alle 18 le campionesse d’Italia di Venezia, prime della classe e reduci dal successo in casa di Schio, match sulla carta ‘impossibile’, ma che verrà affrontato con il morale alto. La classifica è infatti molto positiva, anche se adesso ci saranno impegni complicati contro Venezia, San Martino di Lupari, Campobasso, Castelnuovo Scrivia e Brescia che potrebbero far scivolare l’E-Work di qualche posizione. Sembra però ormai certa la qualificazione alle fasi preliminari di Coppa Italia, che riguarderanno le classificate dal terzo al decimo posto, con l’ultima che resterà fuori.

Queste otto formazioni si affronteranno in due turni in gara unica programmati ad inizio gennaio, e le qualificate si aggiungeranno alle prime due della classe (Venezia e Schio), già qualificatesi alla final four di Coppa Italia al termine del girone d’andata. Un obiettivo che non è primario per Faenza, ma che rappresenta l’occasione per giocare qualche partita in più, in un campionato davvero corto.

Durante i venti giorni di sosta, l’E-Work ha sostenuto una seconda preparazione atletica, dosando le energie di chi risultava particolarmente affaticata dopo il primo mese di campionato e dovendo fare a meno di Parzenska per una settimana, convocata dalla nazionale polacca per le qualificazioni agli Europei. Ad oggi soltanto Roumy, alle prese con un piccolo problema ad un piede, non è al meglio, ma la sua presenza per domenica non è in dubbio. Classifica dopo sette giornate (Campobasso – San Martino di Lupari si recupera il 4 dicembre): Venezia 12; Schio e Castelnuovo Scrivia* 10; Campobasso* e Sassari* 8; Sesto San Giovanni e Faenza 6; Brescia 4; Villafranca e Battipaglia* 2; San Martino di Lupari 0. * devono ancora riposare

Luca Del Favero