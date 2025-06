E-Work si riposiziona in Serie A2: ufficializzazione al Consiglio Federale

Segnatevi questa data: giovedì 17 luglio. In quel giorno si terrà il Consiglio Federale a Roma che ufficializzerà il riposizionamento dell’E-Work in serie A2, domanda che sarà presentata entro metà giugno come aveva già anticipato il presidente Mario Fermi. "I nostri legali stanno preparando la documentazione da consegnare alla federazione – sottolinea – nella quale spiegheremo che la nostra scelta è dovuta a motivi economici e di progettualità. Vogliamo dare continuità al lavoro che stiamo facendo a livello giovanile e che sta dando risultati e l’A2 è il campionato migliore per farlo. Soci e sponsor hanno tutti condiviso questa scelta e sono certo che lo farà anche il pubblico, perché stiamo costruendo una squadra giovane che avrà tanto entusiasmo". La nuova E-Work è terminata e ha l’età media di poco più di vent’anni. Le ultime due pedine sono la pivot Marianna Zanetti, classe 2008 cresciuta nelle giovanili di Schio ma nell’ultima stagione in A2 a Giussano, e l’ala piccola finlandese Lilli Onnela (2006) alla sua prima esperienza lontano da casa. Lei è la favorita per vestire la canotta faentina, anche se in ballo ci sono un altro paio di giocatrici. L’altra comunitaria è la playmaker polacca 24enne Julia Bazan, reduce dall’esperienza nel massimo campionato belga con il Liege. Le altre giocatrici del roster di Seletti sono la playmaker Alice Cappellotto (2005), le guardie Emilie Brzonova (2006) e Martina Guzzoni (2006 ex La Spezia ufficializzata ieri), l’ala piccola Sofia Milanovic (2010), le ali grandi Ilyana Georgieva (2003 ex Livorno) ed Elena Ciuffoli (2006) e la pivot Alice Nori (1993 ex Sanga Milano). Con la prima squadra ci saranno anche Caterina Ciuffoli, guardia del 2007 che a luglio disputerà gli Europei Under 18, e la pivot Ivona Scekic (2007): entrambe giocheranno anche in serie B e in Under 19.

Luca Del Favero