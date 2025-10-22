E-Work, stop sul più bello: "Lavoreremo sull’attacco"

Imbattuta ma costretta a riposare. L’E-Work non scenderà in campo nel week end a causa del turno di riposo ed è un peccato, visto l’ottimo momento di forma della squadra. Di sicuro il gruppo deve ancora lavorare per trovare le giuste alchimie tattiche, ma il carattere che ha portato ad un percorso netto nelle prime tre gare, è sicuramente un ottimo segnale per il futuro. Al ritorno in campo, domenica 2 novembre, l’E-Work farà visita ad Umbertide, pure lei a punteggio pieno come Matelica, che però ha giocato una partita in meno avendo riposato. "Ci eravamo dati l’obiettivo di riuscire con un playbook difensivo ancora scarno a vincere le prime tre partite e ci siamo riusciti – spiega coach Paolo Seletti –, arrivando al turno di riposo come volevamo. Ora possiamo sfruttare la pausa per implementare i nostri giochi in attacco e in difesa. Alla ripresa andiamo ad Umbertide che è una delle più in forma del campionato e dovremo farci trovare pronti". L’ottima prestazione di Caterina Ciuffoli domenica scorsa con Ancona, partita in cui mancava una giocatrice importante come Brzonova, ha mostrato che l’E-Work ha davvero una panchina lunga. "L’impatto delle giocatrici dalla panchina è importante, perchè nel nostro stile di gioco facciamo rotazioni ampie e veloci nei primi due quarti che ci garantiscono di avere forze fresche e di poter mettere pressione costante per quaranta minuti su tutto il campo. Questo atteggiamento ci costa qualcosa in attacco, perché soprattutto nei primi due quarti ci sono quintetti squilibrati, permette ai nostri avversari di essere sempre sotto pressione. Non è un caso che nel secondo quarto prendiamo break importanti quando giriamo tutte le giocatrici per vedere chi si è calata meglio nella partita e dobbiamo quindi studiare una cosa diversa per evitare quei crolli".

Ovviamente la squadra deve crescere ancora molto. "Non abbiamo ancora le idee chiarissime di quello che dobbiamo fare in attacco soprattutto quando siamo in difficoltà: bisogna coinvolgere più le giocatrici e capire a chi passare la palla. Inoltre sbagliamo molti tiri dallo smile, sprecando punti che potrebbero chiudere in anticipo le partite. Ci stiamo lavorando e dobbiamo capire che pur avendo un problema dobbiamo conviverci per risolverlo senza risentirne mentalmente e farlo più diventare più grande di quello che è. Sono comunque soddisfatto della squadra, perché si vedono cose interessanti da quelle della panchina e risposte dal quintetto".

Luca Del Favero