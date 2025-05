E-Work ufficializza Alice Cappellotto per la stagione di basket femminile in serie A2

Arriva la prima ufficializzazione in casa E-Work. La società ha comunicato che la 20enne playmaker Alice Cappellotto farà parte della squadra che nella prossima stagione giocherà in serie A2 e sarà soltanto la prima di tante conferme. A breve arriveranno anche quelle della guardia Emilie Brzonova (2006), dell’ala Sofia Milanovic (2010) e della pivot Elena Ciuffoli (2006). I volti nuovi saranno invece quelli della guardia Martina Guzzoni (2006) nella scorsa stagione a La Spezia, dell’alapivot cervese Alice Nori (1993, ex Sanga Milano) e della bulgara Ilyana Georgieva (2003 ex Livorno), già a Faenza nella stagione 2022/23: tutte e tre le giocatrici hanno giocato in A2 nello scorso campionato. Per completare le dieci a disposizione di coach Seletti, oltre ad una ragazza del settore giovanile, ci saranno le due straniere che saranno una playmaker e probabilmente un’ala piccola con punti nelle mani se Anna Turel, come sembra, non resterà. Ivona Scekic, pivot slovena classe 2007 che acquisirà la formazione cestistica italiana tra qualche anno e impiegata spesso da Seletti nello scorso finale di stagione dopo gli infortuni di Reichert e Parzenska, giocherà nella squadra di serie B del Project.

Candidata a dividersi tra serie A1 e B è Caterina Ciuffoli, guardia del 2007 e cugina di Elena, convocata nella nazionale Under 18 che si radunerà dal 10 giugno a Montegrotto e parteciperà all’Europeo di categoria a Las Palmas nell’isola spagnola delle Canarie dal 5 al 13 luglio. Intanto staff e dirigenza sono proiettati sulla serie A2, che sarà ufficializzata dal Consiglio Federale di luglio dopo che la dirigenza presenterà richiesta di riposizionamento dall’A1 entro metà giugno. Le nuove regole vedranno ben nove retrocessioni e una sola promozione in modo da scendere dalle attuali 28 partecipanti alle 16 della stagione 2027/28. Il campionato inizierà nel week end del 3/4 ottobre.

Luca Del Favero