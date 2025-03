E-Work, ultimo sigillo. Piegata Castelnuovo Scrivia

Castelnuovo Scrivia 64

E-Work Faenza 74

AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: Dotto 10, Marangoni 6, Milani, Premasunac, Leonardi 7, Zahui Bazoukou ne, Arado 4, Cocuzza ne, Attura 18, Melchiori 6, Penna 13, Gatti ne. All.: Cutugno

E-WORK FAENZA: Franceschelli 5, Brzonova 2, Turel 2, Fantini, Fondren 28, Cappellotto, Jakpa 3, Roumy 28, Porcu, Scekic 6. All.: Seletti

Arbitri: Maschio – Marzulli - Cassinadri

Note. Parziali: 9-22; 31-30; 52-50. Tiri da 2: Castelnuovo Scrivia: 18/41, Faenza: 16/40; tiri da tre: Castelnuovo Scrivia: 3/20, Faenza: 7/23; tiri liberi: Castelnuovo Scrivia: 19/21, Faenza: 21/26; Rimbalzi totali: Castelnuovo Scrivia: 43, Faenza: 43 Uscita per falli: Premasunac

Dieci e lode. È il voto che merita l’E-Work per la sua incredibile stagione, conclusa al settimo posto e con la vittoria in casa di una Castelnuovo Scrivia che sicuramente pensava già ai playoff (Zahui non ha giocato), ma guai a togliere meriti a Faenza che ha giocato una grande gara trascinata dai 36 punti (equamente divisi) della coppia Roumy – Fondren con quest’ultima che ha anche aggiunto 18 rimbalzi e 12 falli subìti con 40 di valutazione. L’E-Work parte ai mille all’allora e dopo 9’ conduce 22-7 poi inizia a perdere troppi palloni e all’intervallo si trova sotto 30-31. Gli equilibri li spezza Fondren nell’ultimo quarto segnando 14 punti e propiziando il break di 12-0 che vale 62-52, ben aiutata da Roumy. È proprio la francese con un gioco da tre punti a chiudere i conti sul 70-62.

Gli accoppiamenti dei play off: Schio – Battipaglia; Castelnuovo Scrivia – San Martino di Lupari; Venezia – Faenza; Campobasso – Sesto San Giovanni. Questi i play out: Brescia – Sassari (la vincente si salva e la perdente incontra Villafranca nel secondo turno).

Luca Del Favero