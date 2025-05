Easy Car International retrocede in Divisione Regionale 2 dopo sconfitta contro Audace Bombers

L’Easy Car International cade a Bologna e saluta la Divisione Regionale 1. I biancorossi escono sconfitti 78-69 nella sfida decisiva contro l’Audace Bombers: un +9 che ribalta il +8 che la formazione imolese aveva conquistato nella gara di andata, permettendo ai bolognesi di sopravanzare l’Easy Car in classifica e relegarla all’ultimo posto del gironcino finale, che significa retrocessione in Divisione Regionale 2.

In una sfida vissuta sui binari dell’equilibrio, i biancorossi sono stati trascinati dall’ottimo Baldassarri (33 punti), dal veterano Dall’Osso (15) e da Poloni (10) nel tentativo di mantenere il prezioso cuscinetto dell’andata, che però l’Audace ha rosicchiato nel corso della gara, fino all’epilogo finale con il canestro di Parchi a pochissimi secondi dalla fine a sancire il vantaggio di 9 lunghezze. A nulla è valso il tiro della disperazione di Dall’Osso, sulla sirena, con la giovane International condannata alla retrocessione al termine di una stagione con pochi lampi, con sole tre vittorie nella prima fase e il tentativo di risalita nel girone salvezza stoppato con l’ultima sconfitta contro l’Audace. Al netto di eventuali ripescaggi (da vedere nel corso dell’estate), l’International ritroverebbe nella prossima DR2 il derby con la Grifo.

Non è però finita qui l’annata per i giovani imolesi. La delusione della retrocessione può essere cancellata sul campo quasi immediatamente visto che gli stessi ragazzi (tolti i senior) saranno impegnati questa sera alla palestra Ravaglia, alle 20,15, nella finale di andata del campionato Under 19 Gold, contro la Rebasket 2000. Lunedì sera, a Reggio Emilia, il ritorno.

l. m.