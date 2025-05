Easy Car International sfida Audace Bombers per la salvezza in Divisione Regionale 1

L’Easy Car International supera Reggiolo e domani sera si giocherà la salvezza nella sfida diretta contro l’Audace Bombers, nell’ultima giornata di campionato. Appuntamento alle 21,30 alla palestra Pertini per i biancorossi imolesi del coach Magri, chiamati a non farsi raggiungere in classifica dai Bombers ultimi, ora distanti due lunghezze, o quanto meno difendere il vantaggio di 8 punti conquistato con il successo nella gara di andata e mantenere anche per la prossima stagione un posticino nella futura Divisione Regionale 1.

Nell’ultima fatica l’Easy Car aveva portato a casa altri due punti preziosi superando la Pallacanestro Reggiolo, già salva, per 68-51. Una gara ben controllata dai biancorossi che hanno guidato nel punteggio per tutti i quaranta minuti, trovando l’allungo decisivo nel terzo quarto grazie alle triple di Gardenghi (13 punti), Baldassarri (11) e Troisi (5). Un successo prezioso, replicato poi anche dagli stessi Audace Bombers, con i quali i biancorossi sono in lotta per evitare l’ultima piazza che significa retrocessione in DR2.

Dalla lotta salvezza a quella per il titolo per l’Under 19, International, targata Curti, che scenderà in campo giovedì alle 20,15 alla Ravaglia contro il Rebasket 2000 nella gara di andata della finalissima che mette in palio il titolo del campionato Gold; la finale di ritorno sarà lunedì 12 alle 21 a Regio Emilia.

Infine è andato in scena il memorial Grilli alla palestra Ravaglia, con la vittoria dei padroni di casa della formazione Esordienti della stessa International.

l. m.