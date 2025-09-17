Ebeling, il derby del cuore. "Emozionante tornare qui. Ma vogliamo partire forte»

Non sarà una partita come le altre, quella di domenica, per Michele "Tatu" Ebeling, che con la sua Pielle torna a Ferrara da avversario a distanza di quasi cinque anni dall’avventura in maglia Kleb. Sembra passata un’era geologica, di cose ne sono successe parecchie, e ora in casa Adamant a portare in alto la dinastia Ebeling c’è il fratello minore Bryan, prelevato in estate dai colori biancazzurri dopo l’esperienza oltreoceano. "Sarà particolare, è la prima volta che mi capita di giocare contro mio fratello – confessa "Tatu" – ma al di là di questo noi abbiamo bisogno dei due punti e di iniziare nel miglior modo possibile il campionato. Per me sarà strano e al contempo emozionante tornare a Ferrara, che rappresenta casa in tutto e per tutto, e giocarci da avversario. Iniziare il nostro percorso proprio lì è stimolante, vogliamo riprendere il nostro cammino dopo aver fatto vedere buone cose in Supercoppa: mi aspetto una partita maschia, in cui si correrà molto, perché l’Adamant è una squadra giovane che farà della fisicità e del dinamismo le sue armi migliori. Renzi, Marchini e Casagrande sono dei ‘senior’ di grande livello per questa categoria, poi ci sono dei ragazzi che vogliono mettersi in mostra in B Nazionale, a cui dovremo stare molto attenti.

La cornice di pubblico? Ero a vedere la finale promozione di inizio giugno, e devo dire che rivedere il palazzetto pieno zeppo di gente come ai bei tempi non mi ha lasciato indifferente. So che arriverà tanta gente anche da Livorno, quindi sarà bellissimo giocare in un’atmosfera del genere. Mi aspetto una partita non bellissima da vedere, soprattutto all’inizio, perché tutti dovremo riprendere un po’ di confidenza, ma comunque combattuta. A Ferrara si respira basket, proprio come a Livorno, per questo sarà un esordio da incorniciare.

Adamant Ferrara Basket comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per la sfida tra Adamant Ferrara e Verodol CBD Pielle Livorno, in programma domenica 21 settembre alle ore 18. I biglietti per i tifosi locali sono in vendita esclusivamente online sul sito www.etes.it, e saranno acquistabili ai botteghini del palasport nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 settembre dalle 17 alle 19. Il giorno gara la biglietteria aprirà alle ore 16:30. Ai tifosi livornesi verranno inizialmente riservati 375 biglietti al prezzo unico di 10 euro, da acquistare online entro e non oltre le 19 di sabato 20 settembre, come da disposizioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

