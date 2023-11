Eccellenza: 0re 14,30. In viaggio anche il Sasso di Malaguti. La capolista Granamica in trasferta con il Pietracuta La tredicesima giornata di andata del campionato di Eccellenza vedrà scontri interessanti come il derby bolognese tra Medicina Fossatone e Bentivoglio, la trasferta della capolista Granamica e la sfida tra La Pieve Nonantola e Faro Gaggio.