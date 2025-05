Elachem Vigevano sfida Libertas Livorno nei playout per la serie A2

Il momento della sfida decisiva si avvicina. Al via, domenica, i playout: la Elachem Vigevano affronta la Libertas Livorno per difendere la serie A2. I ducali hanno il fattore campo contrario, le prime due sfide si terranno in terra labronica, le altre due, se necessarie, in Lomellina, per poi tornare il riva al Tirreno per la quinta e decisiva partita. Il tutto in un fazzoletto di 10 giorni. Livorno nei giorni scorsi ha annunciato la firma dell’ala grande Bryce Douvier che porta a tre gli stranieri disponibili, gli altri sono Hooker e Banks per coach Di Carlo. "È la cosa che mi preoccupa meno – commenta coach Lorenzo Pansa, tecnico dei ducali –. Non vorrei essere nei loro panni, costretto a fare scelte così drastiche. Il fattore ambientale? Conterà il giusto. Il nostro focus è di mettere in campo la durezza, la voglia e la tenacia degli ultimi mesi". E in più c’è Blake Francis, che in tre gare è diventato il ’padrone’ della squadra.

"I dieci giorni di stop tra fine campionato e inizio playout sono i peggiori – confessa Pansa –, l’attesa è snervante. Per questo ho concesso qualche giorno di stacco e ora stiamo lavorando bene". Incerti per Gara 1 Stefanini e Taflaj, Peroni è invece completamente recuperato. Le partite si giocheranno al palaMacchia, la “tana“ della Libertas, col pubblico a ridosso del campo. Per i supporter ducali, che hanno già organizzato quattro pullman, al momento sono disponibili 236 tagliandi, il 10% di quelli disponibili.

