Elachem Vigevano sfida Libertas Livorno nei playoff salvezza di Serie A2

Sulla strada della salvezza. La Elachem Vigevano è partita ieri pomeriggio alla volta di Livorno dove oggi alle 18 affronterà la Libertas Livorno nella prima delle possibili cinque sfide che valgono la permanenza in Serie A2 e che si consumeranno nell’arco di appena dieci giorni. Le due squadre torneranno in campo già martedì per gara 2; poi la serie si sposterà a Vigevano per gara 3 e l’eventuale gara 4 e infine, si prolungasse la parità, sarebbe necessaria la decisiva gara 5 mercoledì 21 maggio.

"Dobbiamo pensare solo a noi – è il mantra che ripete coach Lorenzo Pansa –, in serie così serrate e con in palio così tanto quello che conta sono l’energia, la durezza e la determinazione, tutte doti che abbiamo messo in mostro più volte. Dovremo essere bravi a recuperare in fretta e a lasciarci alle spalle quello che è stato focalizzandoci solo sull’impegno che verrà". Ieri alla partenza la squadra è stata salutata dal gruppo Ultras che, per tutto l’anno, non ha seguito la squadra nelle trasferte in cui era previsto il biglietto nominativo, come è il caso di Livorno. A ieri pomeriggio, peraltro, non erano stati venduti ancora tutti i tagliandi per la partita di oggi, 236 complessivi per i sostenitori ducali, pari al 10% della capienza del palaMacchia che sarà il teatro delle sfide tra due squadre che vogliono ad ogni costo restare in A2.

Umberto Zanichelli