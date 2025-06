Elena Pilakouta si unisce alla Halley Thunder: nuovo pivot per Matelica in A2 femminile

La giocatrice cipriota Elena Pilakouta vestirà la maglia della Halley Thunder nell’A2 femminile. È il secondo volto nuovo in casa Matelica dopo quello di Chiara Bacchini. Stavolta l’innesto riguarda il reparto "lunghe", parliamo di un pivot di 191 cm con un importante impatto fisico.

Nata a Nicosia (Cipro) il 5 settembre 2000, Elena ha calcato i parquet degli States, dove si è trasferita nel 2018 per motivi di studio all’Università del Nebraska a Omaha. Terminato il quadriennio con la laurea in psicologia nel 2022, la ragazza è rimasta a giocare là un altro anno come "graduated student" (13,3 punti e 7,3 rimbalzi), tanto da incidere numeri individuali importanti nella storia dell’università: 126 presenze, 1.201 punti segnati, 653 rimbalzi catturati nei cinque anni con le Mavericks Omaha.

Poi, una volta concluso il periodo statunitense, la Pilakouta è tornata in Europa per giocare in Grecia con il Pas Giannina (A1) producendo 8,8 punti e 6,0 rimbalzi, l’anno scorso è approdata ad Atene nell’Olympiakos Pireo (A1), disputando 20 partite in campionato con 4,9 punti e 2,9 rimbalzi (e un "high season" di 15+7), 5 gare in Eurolega (1,8 punti e 3,8 rimbalzi) e 2 in Eurocup (2 punti e 2,5 rimbalzi).

Adesso il trasferimento in Italia. "Sono entusiasta di arrivare a Matelica – dice Pilakouta – e darò tutto perché la Thunder possa raggiungere gli obiettivi. Ho sentito parlare bene del livello di competitività e sono entusiasta di mettermi alla prova. Sono un "centro" tradizionale e questo sarà il mio terzo anno da senior. Faccio parte della nazionale di Cipro ormai da dieci anni".

