Emergenza "La Virtus deve stringere i denti"

La Virtus Imola gioca in anticipo questa sera alle ore 20,30; al PalaRuggi i gialloneri affronteranno Agrigento. Una partita importante per i gialloneri: vincere per certificare la salvezza e tenere vive le speranze di partecipare ai play in che valgono un posto nei play off post season. Una V imolese acciaccata e con qualche problema come spiega coach Gianlugi Galetti: "Siamo ancora in emergenza – dice l’allenatore –, non ci sono speranze per vedere in campo Anaekwe, vedremo se potrà giocare Masciarelli. La situazione di Dario non è semplice, abbiamo però il rientro di Luca Valentini che ci restituisce un costruttore di gioco e questo aiuterà altri giocatori dell’organico. Luca non può avere un’autonomia illimitata, dovremo gestirlo nel miglior modo possibile, gli faremo fare un grande riscaldamento pre partita e li verrà deciso come e quando utilizzarlo. E’ una di quelle partite in cui la Virtus dovrà stringere i denti mettendosi alle spalle il più possibile le difficoltà del periodo".

Al PalaRuggi arriva Agrigento, una squadra che ha cambiato pelle rispetto al match d’andata: "Da quando ha inserito Romeo ha un bilancio di 13 vinte e cinque perse, un cammino quasi da capolista. Sarà una partita difficilissima, dovremo essere bravi ad opporci all’impeto di Agrigento. La squadra siciliana ha forza, dinamismo, ha una situazione dentro fuori dal’area fastidiosissima. Dovremo essere bravi ad allungare la difesa. Servirà una grande copertura del campo a livello difensivo. Questa settimana volevamo studiare di più Agrigento, abbiamo dovuto pensare più a leccarci le ferite reduci dato che siamo reduci da 5 turni in 13 giorni. Vogliamo fare una bella partita ben sapendo che di fronte ci sarà un’avversaria bella tosta da affrontare".

La partita sarà diretta da Francesco Di Luzio e Stefano Gallo.

Le altre gare (serie B Nazionale girone A, 12esima di ritorno): Desio-Fidenza, Omegna-Legnano, Capo d’Orolando-Lumezzane, Ragusa-Piacenza, Blacks Faenza-San Vendemiano, Andrea Costa-Casale Monferrato, Treviglio Brianza-Mestre, Vicenza-Crema, Fiorenzuola-Saronno.

La classifica: Treviglio Brianza 50; Legnano 48; San Vendemiano 44; Capo d’Orlando 40; Blacks Faenza e Omegna 38; Mestre 36; Fidenza e Agrigento 34; Casale Monferrato 32; Virtus Imola, Lumezzane e Vicenza 30; Andrea Costa Imola 26; Crema 24; Desio 22; Piacenza 20; Fiorenzuola 16; Ragusa e Saronno 12.