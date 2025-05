Emil Gas Scandiano sfida Virtus Medicina: semifinale playoff decisiva in Serie C

Appuntamento dentro o fuori per l’Emil Gas Scandiano (in foto Davide Caiti), attesa alle 21 al PalaRegnani dalla rivincita della semifinale playoff di Serie C contro la Virtus Medicina. I bolognesi hanno fatto loro il match di sabato sera con un netto +20, centrando la vittoria numero 14 di fila e aggiudicandosi il terzo precedente stagionale coi rivali: già questi 3 numeri danno l’esatta dimensione dell’impresa che dovranno compiere Astolfi e compagni, che devono necessariamente vincere per portare la serie alla "bella", in programma nuovamente in trasferta nel fine settimana. Non mancano, comunque, i motivi per sperare: già nel turno precedente, con Molinella, i biancoblu hanno dimostrato di saper soffrire e, specie se riusciranno a contenere gli avversari nella metà campo difensiva, oltre a scatenare il talento di Caiti in attacco. Dirigono l’incontro Puliti di Ravenna e Rusticali di Forlì.

DR2 – In Divisione Regionale 2 la Sampolese è impegnata nella "bella" dei quarti. Dopo aver espugnato il campo dei Fulgorati Fidenza conquistando l’1-1, Magnani e compagni ospitano alle 21,30 i parmensi. In palio un posto in semifinale.