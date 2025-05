Emil Gas Scandiano trionfa nei playoff: battuta Molinella con un Caiti stellare

MOLINELLA 58

SCANDIANO 67

MOLIX MOLINELLA: Tognon 12, Negroni 4, Leopizzi 7, Bianchi 7, Raggi ne, Bozzoli ne, Venturi ne, Tabellini 2, Seravalli 12, Carella 14, Zaharia ne, Farabegoli ne. All. Baiocchi.

EMIL GAS SCANDIANO: Fikri 8, Costoli 4, Astolfi 11, Fontanili, Bertolini 6, Levinskis 7, Riccò 9, Vecchi, Caiti 22, Casini ne, Sironi ne. All. Spaggiari.

Arbitri: Indrizzi di Modena e Moro di Bologna.

Note: parziali 15-16, 34-28, 44-47.

L’Emil Gas Scandiano si aggiudica la "bella" dei quarti di finale playoff, imponendosi con un finale in gran crescendo sul campo di Molinella. La squadra di Spaggiari, dopo aver impattato le sorti in gara-2, sbanca il parquet avversario trascinata da Caiti, dopo aver sofferto nel primo tempo: il 22enne, assoluto MVP dell’incontro, realizza il +6 a 4’ dalla sirena, poi fa 1/2 dalla lunetta e strappa un prezioso rimbalzo in attacco, prima di firmare il 62-53 che chiude anzitempo i giochi. Molinella, complice anche l’intensità della difesa scandianese, non riesce più a trovare la via del canestro e, per il secondo anno di fila, capitan Giuseppe Astolfi (foto) e compagni entrano tra le prime 4 del torneo.