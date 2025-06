Emilie Brzonova resta a Faenza: ultima stagione con E-Work prima del college USA

Un talento consacratosi a Faenza. Emilie Brzonova, guardia classe 2006, vestirà ancora la canotta dell’E-Work e con tutta probabilità sarà l’ultima stagione, perché una volta terminate le superiori, sarà certamente reclutata da qualche college statunitense. Brzonova, giocatrice ceca ma di formazione cestistica italiana, ha chiuso la sua prima stagione in serie A1 con una media di 4,1 punti, 1,2 rimbalzi e 1 assist a gara nei 21 incontri disputati e anche in Romagna ha confermato le qualità che già aveva mostrato alla Stella Azzurra Roma, società nella quale è cresciuta. Nel quintetto faentino sarà la guardia titolare. "Sono contenta di restare a Faenza – spiega Brzonova –, conoscere nuove compagne di squadra e lavorare insieme per replicare, o magari superare, i risultati ottenuti nella scorsa stagione. Siamo una squadra giovane e con tanta voglia di crescere: sono sicura che con l’impegno e l’unione potremo toglierci ancora molte soddisfazioni". Brzonova è la sesta giocatrice ufficializzata dopo le playmaker Bazan e Cappellotto, la guardia Guzzoni e le ali Georgieva e Nori. A breve sarà annunciata la pivot Zanetti da Giussano, l’ala finlandese Onnela e le conferme di Milanovic ed Elena Ciuffoli.

Luca Del Favero