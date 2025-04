Emma Villas sfida Prata di Pordenone nei quarti di Coppa Italia serie A2

Oggi la Emma Villas partirà alla volta di Prata di Pordenone dove domani alle 17,30 scenderà in campo per il quarto di finale di Coppa Italia di serie A2 contro i padroni di casa. "Ci aspetta una gara molto difficile – ha detto l’opposto Gabriele Nelli (nella foto) -. Prata di Pordenone ha dimostrato in campionato di essere una ottima formazione ed infatti ha chiuso al primo posto la regular season". Come i biancoblu anche i friulani sono usciti in semifinale playoff. "Per noi è ancora una ferita che fa male quella del ko contro Brescia, perché in gara3 siamo stai spesso avanti. Ma adesso pensiamo alla Coppa Italia: vogliamo vincere questo quarto di finale ed andare avanti. L’obbiettivo era quello di andare in finale per poi giocarci la promozione: non ci siamo riusciti ma vogliamo chiudere bene la stagione e fare meglio in Coppa". Campo avverso e gara secca. Non sarò facile per i ragazzi di Graziosi portare la qualificazione a casa. "Ci stiamo allenando bene e sono convinto che possiamo giocarcela. Sarà una gara secca ma come nei playoff non conta più l’avversario o il fattore campo. Tutte le partite sono tirate e le motivazioni sono determinante. Mi aspetto una battaglia" ha concluso Nelli. Sono state giocate intanto le due partite di ritorno dell’Under 19 e della Junior League. L’Under 19 della Emma Villas ha dato filo da torcere alla quotata compagine dell’Invicta Grosseto cedendo per 3-1. I ragazzi di Vivi hanno giocato la migliore partita della stagione sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Si ferma, quindi, alla semifinale il percorso dei biancoblu confermando il brillante risultato della passata stagione. Lo stesso gruppo di atleti ha giocato anche la gara di ritorno della Junior League che li vedeva opposti alla Erm Group Altotevere San Giustino. A Castelnuovo Berardenga i senesi hanno bissato il risultato della gara di andata aggiudicandosi il confronto, in poco più di un’ora, con un netto 3-0 (25-17, 25-12, 25-19). Il prossimo ostacolo verso la fase finale nazionale è rappresentato dalla Romeo Sorrento che nella prima fase ha avuto ragione di Castellana Grotte. Anche in questo caso saranno disputate due gare, la prima delle quali in terra campana.

g.d.l.