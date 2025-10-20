Emozione Sella, una rimonta firmata Davis. L’ala americana dice 33 e stende Roseto

Sella Cento 86Liofilchem Roseto 75

SELLA: Scarponi, Tanfoglio 3, Conti 6, Berdini 7, Devoe 22, Moretti n.e. Montano 2, Davis 33, Fall 2, Tiberti 11, Guerrieri n.e. Piazzi n.e. All. Di Paolantonio

LIOFILCHEM ROSETO: Sabatino 8, Cannon 24, Petrovic 2, Donadoni, Robinson 9, Landi 15, Tsetserukou, Timperi 4, Cinciarini 13, Brocco n.e. All. Finelli

Arbitri: Costa, D’Amato e Calella

Parziali: 18-21, 37-42, 55-56

Note: tiri da 3 Cento 7/26, Roseto 4/26, tiri da 2 Cento 27/41, Roseto 22/34, tiri liberi Cento 11/17, Roseto 19/23, rimbalzi Cento 39, Roseto 30.

La Sella Cento vince nuovamente in rimonta alla Baltur Arena, piegando 86-75 la Liofilchem Roseto: come contro Forlì, la Benedetto XIV è andata sotto in doppia cifra nel secondo quarto, ma nella ripresa è riuscita a ribaltare l’inerzia della partita, vincendo meritatamente lo scontro diretto con la squadra di coach Finelli. Parte meglio Roseto nel primo quarto grazie a due triple del veterano Cinciarini, ben spalleggiato da un ottimo Cannon, che segna 9 punti nel primo parziale. Cento si affida ai soliti Devoe e Davis che realizzano 7 punti a testa nei primi 10 minuti e nonostante un silente Robinson, gli ospiti chiudono avanti il primo quarto 18-21. Devoe apre il secondo quarto con un gioco da 3 punti che vale il pareggio, ma mentre Roseto trova punti dalla panchina coi vari Sabatino, Landi e Timperi, la Sella fatica a trovare alternative alla coppia di americani, così la Liofilchem tocca il +10 grazie ad un immarcabile Cannon 28-38.

L’ex Tiberti trova soluzioni vicino al ferro, la tripla di Davis dimezza il divario e si va all’intervallo sul punteggio di 37-42. In avvio di terzo quarto Roseto mantiene sempre il controllo della partita incrementando il vantaggio fino al 42-50, poi Davis decide di caricarsi la squadra sulle spalle (33 punti al termine per il capitano biancorosso) e guida la Sella alla rimonta, concretizzata dal canestro di Berdini per il 53-53. Cannon mantiene avanti gli abruzzesi, sul 55-56 al 30’. Sabatino realizza il canestro del +3 per gli ospiti sul 59-62, poi la Sella piazza un devastante parziale di 14-1 grazie ai soliti Davis e Devoe, ma anche per merito di Conti e Berdini, che segnao il +10 Cento sul 73-63. Roseto non riesce a reagire nonostante i canestri di Landi e Cinciarini e proprio sulla sirena Devoe realizza la tripla che fissa il punteggio finale 86-75. Vittoria meritata e di carattere per la squadra di coach Di Paolantonio che ha inseguito per 32 minuti, poi nel momento decisivo del match è riuscita a piazzare il break decisivo mandando in estasi tutto il pubblico della Baltur Arena.

Michele Ferioli