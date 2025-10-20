Emozione Sella, una rimonta firmata Davis. L’ala americana dice 33 e stende Roseto

Acquista il giornale
Partita sofferta per Cento, che come contro Forlì è costretta spesso a inseguire per tre tempi, prima di cambiare marcia nell’ultimo quarto

di Redazione Sport
20 ottobre 2025
Trentatre punti per uno Stacy Davis sempre più leader dei biancorossi

Sella Cento 86Liofilchem Roseto 75

SELLA: Scarponi, Tanfoglio 3, Conti 6, Berdini 7, Devoe 22, Moretti n.e. Montano 2, Davis 33, Fall 2, Tiberti 11, Guerrieri n.e. Piazzi n.e. All. Di Paolantonio

LIOFILCHEM ROSETO: Sabatino 8, Cannon 24, Petrovic 2, Donadoni, Robinson 9, Landi 15, Tsetserukou, Timperi 4, Cinciarini 13, Brocco n.e. All. Finelli

Arbitri: Costa, D’Amato e Calella

Parziali: 18-21, 37-42, 55-56

Note: tiri da 3 Cento 7/26, Roseto 4/26, tiri da 2 Cento 27/41, Roseto 22/34, tiri liberi Cento 11/17, Roseto 19/23, rimbalzi Cento 39, Roseto 30.

La Sella Cento vince nuovamente in rimonta alla Baltur Arena, piegando 86-75 la Liofilchem Roseto: come contro Forlì, la Benedetto XIV è andata sotto in doppia cifra nel secondo quarto, ma nella ripresa è riuscita a ribaltare l’inerzia della partita, vincendo meritatamente lo scontro diretto con la squadra di coach Finelli. Parte meglio Roseto nel primo quarto grazie a due triple del veterano Cinciarini, ben spalleggiato da un ottimo Cannon, che segna 9 punti nel primo parziale. Cento si affida ai soliti Devoe e Davis che realizzano 7 punti a testa nei primi 10 minuti e nonostante un silente Robinson, gli ospiti chiudono avanti il primo quarto 18-21. Devoe apre il secondo quarto con un gioco da 3 punti che vale il pareggio, ma mentre Roseto trova punti dalla panchina coi vari Sabatino, Landi e Timperi, la Sella fatica a trovare alternative alla coppia di americani, così la Liofilchem tocca il +10 grazie ad un immarcabile Cannon 28-38.

L’ex Tiberti trova soluzioni vicino al ferro, la tripla di Davis dimezza il divario e si va all’intervallo sul punteggio di 37-42. In avvio di terzo quarto Roseto mantiene sempre il controllo della partita incrementando il vantaggio fino al 42-50, poi Davis decide di caricarsi la squadra sulle spalle (33 punti al termine per il capitano biancorosso) e guida la Sella alla rimonta, concretizzata dal canestro di Berdini per il 53-53. Cannon mantiene avanti gli abruzzesi, sul 55-56 al 30’. Sabatino realizza il canestro del +3 per gli ospiti sul 59-62, poi la Sella piazza un devastante parziale di 14-1 grazie ai soliti Davis e Devoe, ma anche per merito di Conti e Berdini, che segnao il +10 Cento sul 73-63. Roseto non riesce a reagire nonostante i canestri di Landi e Cinciarini e proprio sulla sirena Devoe realizza la tripla che fissa il punteggio finale 86-75. Vittoria meritata e di carattere per la squadra di coach Di Paolantonio che ha inseguito per 32 minuti, poi nel momento decisivo del match è riuscita a piazzare il break decisivo mandando in estasi tutto il pubblico della Baltur Arena.

Michele Ferioli

© Riproduzione riservata

