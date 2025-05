Endiasfalti Agliana sfida Garden Toscana Resort nei playoff di Serie C Unica

L’Endiasfalti Agliana di coach Giulio Gambassi ha conosciuto il nome del prossimo avversario sulla strada della promozione: il Garden Toscana Resort San Vincenzo. La squadra labronica ha eliminato a sorpresa la favoritissima Fides Montevarchi, l’autentica dominatrice della regular season della Serie C Unica, sconfitta in casa di misura (66-67) nella bella del primo turno dei playoff. Per gli aretini di coach Paludi un epilogo davvero amarissimo di una stagione che l’aveva vista dominare la prima parte del campionato, con 27 vittorie su 31 partite. Ai playoff però serve cambiare passo ed è quello che ha fatto San Vincenzo, capace di ribaltare il pronostico e di prendersi il successo nella serie con un canestro allo scadere di Camillo Bianchi.

Nel secondo turno dei playoff Agliana avrà il vantaggio del fattore campo. Domenica prossima 11 maggio, con inizio alle ore 18 al Pala Capitini di Agliana, Endisfalti e Garden Toscana Resort si sfideranno in gara-1 del secondo turno; gara-2, invece, sarà disputata mercoledì 14 maggio, con avvio alle 21 nella località marittima livornese. L’eventuale spareggio è in programma domenica 18 maggio, sempre dalle 18 ad Agliana. Nell’altra semifinale dei playoff si confronteranno la Pallacanestro Prato Dragons, che ha fatto fuori il Pino Dragons Firenze, e la Sancat Firenze, che ha superato la Pallacanestro Valdisieve. Tutte e tre le sfide sono arrivate alla bella; l’unica ad aver vinto 2-0 la propria serie contro l’Union Basket Prato è stata Agliana. Ma che cos’è successo all’invincibile (o quasi) Montevarchi? Ha risposto il presidente dell’Endiasfalti Agliana, Simone Caramelli. "I cestisti aretini sono arrivati a questi playoff stremati fisicamente e ancor più mentalmente. Non hanno retto la pressione e San Vincenzo ha vinto con merito. Ora toccherà a noi confrontarci con San Vincenzo".

Gianluca Barni