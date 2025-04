Endiasfalti Agliana trionfa nel debutto playoff contro Union Basket Prato

Chi ben inizia è a metà dell’opera. L’Endiasfalti Agliana debutta alla grande ai playoff del campionato di serie C unica: la squadra del presidente Simone Caramelli piega con il punteggio di 87-69 (26-17, 48-34, 64-54) l’Union Basket Prato. Grazie a questo bel risultato, i neroverdi avranno la possibilità di chiudere la serie con la formazione laniera domani sera, quando disputeranno gara-2 dalle 20.30 alla palestra Toscanini di Prato. Una gara che si annuncia completamente diversa dalla prima, con un tasso di difficoltà maggiore. Ma coach Giulio Gambassi e i suoi ragazzi sono pronti a sognare in grande, vista anche la buona condizione psico-fisica. Intanto, d’obbligo scrivere che gli aglianesi hanno approcciato il primo derby in maniera strepitosa, portandosi sul 15-4 dopo appena due minuti di gioco. Da lì in poi la squadra nostrana ha sempre gestito il vantaggio e, nonostante Union Basket si sia riavvicinata più volte, anche fino al meno quattro, tutto ciò non è bastato a rovesciare il punteggio.

Tra i migliori dell’incontro, Giannini, Rossi e Mucci. A due e mezzo dal termine della partita, Rossi fa la voce grossa sotto canestro per il momentaneo 81-66. Nesi aumenta ancora il divario, chiudendo ufficialmente il confronto. Gli ultimi minuti scorrono senza intoppi, con il tabellone luminoso che alla fine dei tempi regolamentari recita appunto 87-69. Questo il tabellino dell’Endiasfalti Agliana: Zita 3, Bacci 9, Nesi 10, Manetti 6, Nieri, Giannini 22, Rossi 18, Mucci 15, Bonistalli 4, Andrei ne, Bardazzi ne, Baroncelli. ne

Gianluca Barni