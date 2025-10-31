Endiasfalti incerottata. Valentina’s per il riscatto

Due gare da vincere, nonostante contrattempi vari. La settima giornata del girone di andata del campionato di serie C vedrà la capolista Endiasfalti Agliana e la Valentina’s Camicette Bottegone impegnate domenica 2 novembre: l’Endiasfalti sarà di scena dalle 18 alla palestra di San Marcellino a Firenze contro la Lotar Persiane Sancat, mentre la Valentina’s Camicette allo stesso orario, ma alla Martin Luther King di Bottegone, affronterà la Pallacanestro Don Bosco Livorno. Otto punti per Agliana, sei per i fiorentini, ma neroverdi con qualche acciacco di troppo: dal confronto di domenica scorsa contro l’Union Basket Prato sono usciti malconci Nesi e Bacci (entrambi lamentano noie alle caviglie). Dovrebbero rientrare in squadra Manetti (polso) e Mucci (caviglia), che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. "Saremo sei buoni e quattro così così. Non ci abbattiamo: saremo pronti anche nella prossima partita", lancia il guanto di sfida patron Simone Caramelli.

Dopo la sconfitta di Rosignano, umore non dei migliori nel gruppo-Bottegone: la squadra deve trovare maggiore cattiveria agonistica, che al momento ha solo a sprazzi. Mancherà Mati; gli altri saranno tutti abili e arruolabili. Gialloneri con 2 punti in graduatoria, labronici a quota 4: potrebbe essere l’occasione propizia per spiccare il volo. Coach Maurizio Milani ci spera.

Gianluca Barni