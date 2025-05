Enplein delle squadre locali nei play-off di basket Divisione Regionale 1

Enplein delle squadre locali in gara-1 dei play-off del campionato di basket di Divisione Regionale 1. Partiamo dalla Virtus Certaldo, che ha dominato la stagione regolare del girone B con 54 punti (27 vittorie su 30 gare). Contro Poggibonsi, classificatosi ottavo, la squadra di coach Crocetti ha fatto valere il fattore campo imponendosi 74-61. Dopo un primo quarto equilibrato (20-21 al 10’) i bianconeri hanno allungato nel secondo con un break di 13-0, che vale il 41-25 del 17’, divenuto poi 46-32 all’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi Poggibonsi ’ricuce’ fino al 49-40, prima che la Virtus piazzi un altro ’parzialone’ di 10-2, rispedendo gli ospiti a distanza di sicurezza (59-42 al 27’ e 66-50 al 30’). Nonostante i primi otto minuti dell’ultimo quarto a secco (66-58), la Virtus riesce a vincere senza soffrire troppo. Decisive le alte percentuali dall’arco (13 le triple realizzate) e i sei giocatori in doppia cifra. Note stonate l’infortunio a Niccoli, uno dei giocatori più in forma e la scarsissima vena dalla lunetta (7 su 24). Domani sera alle 21 a Poggibonsi gara-2.

Sempre per il girone B, dopo il quinto posto nella stagione regolare con 18 vittorie e 12 ko, la Montesport Montespertoli ha espugnato in gara-1 il campo del Monteroni ’riscattando’ così le due sconfitte subite in campionato che sono costate la quarta piazza. Avvio sprint dei ragazzi di coach Nesi, che al primo riposo sono avanti 11-27. Vantaggio che i biancoblu incrementano nel secondo parziale fino al più 20 dell’intervallo lungo (27-47 al 20’).

Nel terzo tempino la Montesport sfrutta le occasioni dalla lunetta per tenere gli avversari a distanza di sicurezza (42-60 al 30’), amministrando poi il vantaggio nell’ultimo parziale (54-75). Giovedì prossimo alle 21.15 a Baccaiano, quindi, la Montesport ha il primo match-point per approdare al secondo turno play-off. La vera impresa, però, l’ha compiuta la Cerretese che, entrata nei play-off da ottava, espugna 60-62, dopo un tiratissimo tempo supplementare, niente meno che il campo della capolista Calcinaia. Domani alle 21.15 gara-2 a Cerreto Guidi.

Si.Ci.