Entusiasmo biancorosso. Bencardino: "Resto qui"

Grande entusiasmo per la festa dei saluti biancorossi che si è tenuta ieri, a partire dalle 19, in piazza Prampolini. I tifosi hanno abbracciato e salutato la squadra, lo staff e in particolare i dirigenti (Coldebella, Barozzi e Talamazzi) che sono al passo d’addio. Per fortuna arrivano anche delle conferme, come quella che riguarda Sandro Bencardino, preparatore atletico che è anche ‘uomo squadra’, importantissimo nelle dinamiche quotidiane del team grazie al suo carisma: "Il mio futuro? Resto! Ho contratto per un altro anno e qui ho trovato persone speciali, Veronica e i soci. Reggio poi è una città dove c’è tanta educazione e rispetto, a misura d’uomo, dove posso gestire anche i miei spazi e trovo l’energia giusta per lavorare e qui posso farlo al top. Ho instaurato un grande rapporto con tutti e gli voglio un gran bene".

Tra i più acclamati coach Priftis che sta diventando reggiano d’adozione ed è sempre più punto di riferimento per gli appassionati. Quella che inizierà a settembre sarà per lui la terza stagione di fila sulla panchina della Unahotels dopo che le prime due si sono concluse entrambe con la qualificazione ai playoff e rispettivamente con un quinto e un settimo posto. Oltre che con un piazzamento tra le prime otto nella Champions League.

Francesco Pioppi