Entusiasmo Costone! Ora play-in gold. Belletti: "Risultato fortemente voluto"

"Aver raggiunto i play-in gold è un risultato che abbiamo fortemente voluto e per nulla scontato. Oggi la storia dice che ci siamo. Abbiamo già fissato un nuovo obiettivo: lottare per provare a centrare i play-off". Parole del coach del Costone Michele Belletti (nella foto), facendo il punto della situazione alla vigilia del primo match di poule promozione. "Sono molto curioso di confrontarmi con le squadre di Piemonte e Lombardia – ha aggiunto Belletti -. Da una parte ci sono tre formazioni con una forte vocazione a puntare sui giovani. Borgomanero, nostra prossima avversaria, è una delle migliori realtà italiane nella formazione di talenti, basti pensare che Francesco Ferrari, fresco di convocazione nella nazionale maggiore, è un loro prodotto. Discorso simile per Derthona e Oleggio: questi ultimi vantano atleti medagliati con la nazionale Under 17 e hanno anche siglato un accordo con l’Olimpia Milano proprio in quest’ottica. Le altre tre avversarie, invece, hanno una costruzione più simile alla nostra, con un mix di giocatori senior e giovani. La mia curiosità, però, è capire come ci comporteremo contro squadre che non abbiamo mai affrontato".

C’è entusiasmo in casa Vismederi. "Al Costone ho trovato un ambiente dinamico e in crescita – ha proseguito Belletti raccontando le sue impressioni dopo quasi sette mesi di permanenza –, dove non ci si limita a investire sul roster e sui tecnici, ma si lavora anche sulle strutture. Devo ringraziare il ds Francesco Bonelli, con cui abbiamo avuto sin da subito una perfetta sintonia sul mercato, come dimostrano le operazioni Radchenko e Sebastianelli. Grazie al suo lavoro, oggi il Costone vanta una struttura che strizza l’occhio a categorie superiori: uno staff sanitario di primo livello, un allenatore dedicato al lavoro individuale, due assistenti allenatori, un team manager e un gruppo di persone che conosce il proprio ruolo ed è sempre pronto a dare il massimo contributo alla causa gialloverde. Inoltre, lavorare in un ambiente sereno e collaborativo come il nostro rende tutto più semplice, anche nei momenti di difficoltà. Il finale di stagione regolare ci ha un po’ penalizzato – ha concluso Belletti – ma sono situazioni che possono capitare. Con un pizzico di fortuna in più, alcune partite avrebbero potuto avere epiloghi ben diversi. Adesso dobbiamo tornare a lavorare con concentrazione. La settimana di pausa ci è servita per allenarci senza frenesie o ansie. Credo e spero che presto potremo ritrovare quella stessa energia che ci ha caratterizzato fino a Natale".