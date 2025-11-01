Esame a Canosa. "B-Chem attesa da una gara ricca di insidie»

"A Canosa ci attende un avversario talentuoso in attacco e con diversi punti sulle mani: si tratta di un banco di prova significativo e importante". Massimiliano Domizioli, coach della B-Chem Civitanova, parla della sfida proposta dalla sesta giornata del campionato di B interregionale. "Dovremo essere abili a difendere nell’uno contro uno e a non concedere troppi tiri aperti agli avversari". Nell’ultima giornata i civitanovesi hanno osservato il turno di riposo. "Lo abbiamo sfruttato per recuperare gli infortunati e sotto questo profilo è stata una settimana proficua".

C’è anche un altro aspetto positivo: la squadra è in testa pur avendo giocato una gara in meno rispetto ad altre realtà. "È così - osserva il tecnico - per quello che conta in questo momento, noi proveremo a continuare su questa strada anche se non sarà semplice, ma dovremo essere concentrati per mantenerci nelle zone alte della classifica". Il tecnico in questi giorni si è raccomandato con la squadra. "Ho detto ai giocatori di continuare quanto stiamo facendo attraverso allenamenti di quantità e qualità, consideriamo che abbiamo diversi giovani il cui obiettivo è migliorare".