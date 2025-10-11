Esame per l’Halley. Dell’Anna sul match a Forlimpopoli : "Squadra molto fisica, può darci fastidio»

Trasferta a dir poco insidiosa quella di oggi alle 18 per la Halley Matelica sul campo della Chemifarma Forlimpopoli, neopromossa in B Interregionale dopo una stagione senza sconfitte in serie C. La squadra di coach Alessandro Tumidei è reduce dal successo su Vasto e vuole confermare l’ottimo avvio di stagione. "Forlimpopoli – sottolinea Lorenzo Dell’Anna, miglior realizzatore della Halley domenica contro il Valdiceppo – è una formazione molto fisica, che può darci fastidio soprattutto a rimbalzo: abbiamo visto che nelle prime due giornate hanno tirato giù addirittura 17 rimbalzi offensivi di media. Ci aspettiamo una partita a livello fisico molto tosta, ma non ci faremo certo scoraggiare da questo". La compagine romagnola ha mantenuto la struttura della passata stagione, quando ha dominato la serie C, aggiungendo un paio di puntelli non di poco conto. In primis è arrivato un autentico fuoriclasse come l’argentino, ormai da tempo trapiantato in Italia, Sebastian Vico, il quale, nonostante i 39 anni sulle spalle, resta un talento con pochi eguali a questi livelli. Poi è stato inserito il lungo, ex Senigallia, Diego Benzoni, che ha rafforzato la rotazione appunto nel reparto lunghi.