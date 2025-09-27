Esame trasferta. Adamant in viaggio: "Ora riscattiamoci»

"Andiamo sul campo di una diretta concorrente per la salvezza, vogliamo centrare i primi due punti in campionato". L’Adamant partirà all’ora di pranzo in direzione San Severo, dove domani (ore 18) affronterà i padroni di casa nel secondo turno di B Nazionale, a distanza di una settimana dal positivo debutto con la corazzata Pielle Livorno, purtroppo non coinciso coi due punti. "Sappiamo di andare a disputarci una gara contro una squadra che lotterà per il nostro obiettivo – le dichiarazioni di coach Benedetto –, allenata da un coach esperto di salvezze come Massimo Bernardi, che negli ultimi anni ha costruito sempre squadre molto giovani abituandosi così a giocare per la salvezza. Hanno lanciato nel panorama della B1 diversi giocatori diventati poi molto interessanti, sarà una sfida importante in cui proveremo a riscattarci dalla sconfitta all’esordio con Livorno, squadra di tutt’altra fascia rispetto alla nostra.

Abbiamo la necessità di iniziare a mettere dei punti in cascina, ci siamo allenati abbastanza bene in settimana: contiamo di recuperare il nostro capitano Davide Marchini, mentre non sarà della partita sicuramente Ebeling e negli ultimi giorni abbiamo avuto qualche problemino con Casagrande, che ha sofferto di qualche acciacco alla schiena e valuteremo nelle prossime ore.

La squadra in ogni caso c’è, è attenta e lavora con dedizione, cercheremo di portare a casa due punti per noi importanti nonostante la difficoltà del match e della lunga trasferta".

L’Adamant approccia alla sfida forte delle sensazioni più che positive arrivate dalla gara con Livorno, affrontata alla pari al cospetto di una delle favorite del girone. Ora per i biancazzurri due trasferte consecutive contro delle dirette concorrenti per la salvezza, prima San Severo e poi la Virtus Imola, prima di tornare alla Bondi Arena per affrontare un’altra big come Caserta. Un calendario non facile, ma Ferrara vuole sbloccarsi ed ha tutte le carte in regola per farlo, in attesa di trovare la condizione fisica migliore e di inserire, magari, un’altra pedina nel roster: la prossima settimana, infatti, potrebbe essere quella giusta per l’ufficializzazione del play Caiazza.

