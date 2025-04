Esperia Cagliari supera Halley Matelica e si qualifica per i play off

Halley Matelica 83 Cagliari 97

HALLEY MATELICA: Arnaldo 12, Rolli 6, Panzini 3, Pacini, Ferretti, Dieng 14, Morgillo 9, Zanzottera 18, Riccio 14, Gaeta, Musci 7, Mazzotti ne. All. Trullo.

ESPERIA CAGLIARI: Manca 7, Cabriolu 2, Giordano 23, Potì 16, Villani ne, Thiam 16, Picciau ne, Locci 11, Maresca 16, Pili ne, Sanna 6, D’Elia. All. Manca.

Arbitri: Corradini e Antonelli.

Parziali: 21-25, 25-30, 15-21, 22-21; progressivi: 21-25, 46-55, 61-76, 83-97.

Le diverse motivazioni hanno fatto la differenza. I locali, sapendo di avere in tasca il primo posto, sono stati troppo morbidi in difesa: nei primi due quarti hanno subito 55 punti. Mai gara interna fu così disastrosa a livello difensivo. I sardi avevano bisogno di vincere per sperare nei play off. Così, in avvio di ultimo quarto, quando la Halley è tornata a -8 (grazie ai punti di Dieng), hanno reagito e, trascinati da Giordano, autore di 23 punti nella sola ripresa, hanno portato a casa il successo con merito. Fra due settimane i play off contro il Bramante Pesaro.

m. g.