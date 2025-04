Esperia Cagliari vince in rimonta contro Attila Porto Recanati 80-79

ESPERIA

80

SI CON TE P. RECANATI

79

ESPERIA : Manca 5, Cabriolu, Giordano 16, Potì 20, Thiam 4, Picciau 13, Locci 10, Maresca 5, Bartolozzi 7, Sanna.

ATTILA JUNIOR PORTO RECANATI: Mancini 4, Gamazo 16, Rapini 18, Caverni 20, Redolf ne, Pesce 5, Cicconi Massi 2, Montanari 1, Ciribeni 13, Filippetti ne. All.: Coen.

Arbitri: Rizzuto, Capatan

Parziali: 22-27, 19-17, 18-22, 21-13.

Progressivi: 22-27, 41-44, 59-66, 80-79

Sconfitta sul filo di lana per l’Attila Porto Recanati, rimontata nel finale dalla Esperia Cagliari. Contro la formazione sarda finisce 80-79, con la squadra di Coen che comanda le operazioni dalla palla a due per poi subire la rimonta casalinga e cedere nelle battute conclusive.

La gara. La Si con Te parte forte e nel primo periodo tira con grandi percentuali: al netto delle assenze e defezioni, Porto Recanati si affida a Caverni e Gamazo per salire sul 22-27 al 10’. Cagliari, però, non molla la presa ed il match resta comunque in equilibrio: il punto a punto prosegue, con Potì e Giordano che replicano a Rapini. A metà gara il match è apertissimo sul 41-44.

Nella ripresa la squadra portorecanatese torna a spingere con convinzione e riprende margine: Caverni e Rapini piazzano il break ed al 30’ la squadra allenata da Piero Coen (foto) è avanti sul 59-66. L’inerzia sembra essere a questo punto nelle mani dell’Attila Junior, ma nel periodo conclusivo l’attacco ospite si blocca: allora Cagliari crede nella rimonta e risale la china con Giordano e Potì. Nell’ultimo minuto gli ospiti sono avanti sul 77-79, ma la tripla di Giordano ribalta tutto e consegna il successo ai padroni di casa: l’ultimo tentativo di Caverni si spegne sul ferro e per Porto Recanati arriva la beffa.